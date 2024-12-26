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「自動放棄容獎 頂多19層變17層」

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
施工中的京華城。記者曾吉松／攝影
施工中的京華城。記者曾吉松／攝影

檢方若認定京華城容積獎勵涉弊，北市府傾向勸鼎越開發自行放棄有爭議的容獎，北市議會京華城案專案小組召集人游淑慧認為，鼎越已經錯過最好的時機；另名小組成員許淑華說，自動放棄容獎頂多就是十九層樓變十七層樓，市府應會協助。

游淑慧表示，副市長李四川二個月前就曾喊話鼎越，如果那個時候主動放棄，距今已隔二個月，加上變更建照，程序都快完成了，就不用停工，只是做行政程序變更，但起訴後，北市不給施工勘驗就是實質停工，無論是否放棄容獎都要重新申請建照，甚至整個都市計畫可能都要撤銷，鼎越主動放棄或許可不動到整個都市計畫，若整個都市計畫都無效就更麻煩，須重送都委會。

許淑華說，李四川之前給過機會，鼎越自己不願意放棄，但若起訴後願意放棄，仍不失為創造三贏的方法；若鼎越自動放棄，她覺得市府會釋出善意讓全案繼續蓋，市府在程序上協助「應該拿的拿，不應該拿的放棄」，市議會也覺得符合社會期待，如果不放棄，就會依議會決議，一個月內撤銷變更設計、重新核定，且不能拖到一審判決或全案定讞。

京華城 柯文哲

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