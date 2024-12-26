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北市府：鼎越放棄20%容獎 京華城走下去

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，北市府已停止施工勘驗，但為公共安全，目前讓施工單位繼續完成地下室。記者曾吉松／攝影
民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，北市府已停止施工勘驗，但為公共安全，目前讓施工單位繼續完成地下室。記者曾吉松／攝影

民眾黨主席柯文哲被控在台北市長任內圖利京華城容積獎勵一一一億元不當得利案將起訴，台北市府針對下令停工、鼎越繳交容積代金或主動拿掉百分之廿容積獎勵等三狀況沙盤推演，憂心停工恐衍生公安爭議，傾向勸鼎越申請變更建照、放棄容獎。

「他應該很清楚，自己主動拿掉百分之廿容積獎勵，市府就會讓京華城繼續走下去…」台北市副市長李四川說，如果檢方認定鼎越開發獲取容積獎勵涉嫌不法，會與鼎越開發討論是否先自己了斷，自己將百分之廿容積獎勵拿掉。

李四川表示，他的想法是停工不可能，讓一個建案停工的影響太大，但只要起訴書記載京華城案的犯罪事實具體，他一定會找鼎越談；他並向鼎越開發母公司、中石化董事長陳瑞隆喊話說，「他應該很清楚，自己主動拿掉百分之廿容積獎勵，市府就會讓京華城繼續走下去」。

李四川透露，他數度遇到京華城相關的人，對方都不否定這個作法建議，但在還沒有起訴前，鼎越不可能先否定自己取得的容積獎勵；要廢止容積獎勵，建照變更還是要京華城來申請，上次對方的確有提到「副市長怎麼講，我們就怎麼做」。

李四川認為，若柯文哲涉案被訴，他有信心京華城鼎越開發還是會來變更建照，自己拿掉容積獎勵百分之廿。

台北市長蔣萬安說，市府已成立府級跨局處專案小組，由李四川擔任召集人，召集法務局、都發局、建管處、政風處等及專家學者，小組會針對起訴內容研議，若確實違法，就有相對應的作為。

北市建管處長虞積學表示，京華城土地扣押部分仍在爭訟，市府已停止施工勘驗，上周有找第三方專家學者勘查工地，基於公安考量，不管現階段停止施工勘驗或未來有可能因都市計畫變更而勒令停工，還是會讓其做到整個地下室完工，因此目前仍是施工狀態。

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