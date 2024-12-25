傳北檢將起訴柯文哲 黃國昌要求證據清單一併公布

北檢偵辦京華城案，傳出最快本週將起訴民眾黨主席柯文哲。民眾黨團總召黃國昌今天表示，北檢起訴柯文哲早已不是秘密，遮掩大可不必，但屆時請一併公布起訴書及證據清單，否則就是毫無證據的單方指控。

民眾黨立法院黨團今天舉行「恐怖衛福部，二度霸凌、幫兇現形」記者會，並於會後接受媒體訪問。媒體指出，傳出北檢本週將起訴柯文哲，後續可能會有接押庭，詢問民眾黨如何因應。

黃國昌表示，北檢將起訴柯文哲早已不是秘密，遮遮掩掩大可不必，賴政府的行動如此明確，北檢敢不起訴嗎，對於北檢起訴柯文哲，民眾黨沒有任何懷疑。

但黃國昌也表示，期待北檢開記者會時一併公布起訴書及證據清單，因為起訴書的諸多內容是檢察官主觀認定，若沒有相對應證據清單，就是毫無證據的單方指控，且北檢與鏡週刊密切合作，報導已快讓他看不懂。

媒體也詢問，是否認為台灣司法已無公信力，另一方面，有無可能柯文哲若不辭黨主席就不可能從看守所出來。

黃國昌回應，台灣司法公信力早已被民進黨踐踏體無完膚，他認識很多在基層兢兢業業、打擊犯罪的檢察官，是真心想幫社會打擊不法、伸張正義，但有少部分欲升官的人，想抱掌權者大腿，並配合不肖媒體釋放片面扭曲資訊。

黃國昌表示，檢察總長邢泰釗表示「偵查全公開」讓他痛心疾首，但問題是檢察體系永遠抓不到，因為他們都是幫當今聖上辦事。

黃國昌也表示，民進黨昨天在大法官投票跟社會宣告，只要敢批評或講真心話的人，下場就是封殺，沒資格擔任大法官，台灣的司法公信力早已被踐踏。