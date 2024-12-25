柯文哲卸任前赴新加坡疑「假考察真收賄」 簡舒培：花公帑買機票？

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案，傳出近日檢方將要起訴，近日周刊更爆料柯利用赴新加坡市政考察，與威京集團主席沈慶京交付匯款。議員簡舒培指出，如這件事屬實，柯花費公帑買機票去收賄，那相當令人傻眼，接下來還有很多相關建設若涉入相關弊案，蔣市府必須去思考該如何面對處理。

簡舒培指出，2022年12月初柯文哲卸任前曾前往沖繩考察，當時她就向秘書處索資柯卸任前是否還有考察計畫，秘書處回覆沒有，沒想到才過4天，柯就宣布12月15日要出訪新加坡考察，一個即將卸任市長，還浪費公帑去考察，大家都覺得莫名其妙，甚至當天早上柯要搭的紅眼班機壞掉，硬是要去改搭當天早上七點的飛機到新加坡去，非常奇怪。

簡舒培說，現在若媒體報導屬實，是跟沈慶京約好所以才一定要去，會讓台北市民感到非常憤怒，去收受匯款還要用工帳幫他買機票，用十幾位公務人員來當擋箭牌、遮羞布，相當諷刺，但這考察跟去相關業務單位只去五個人，另外10個人全都是秘書處同仁，甚至包含「橘子」許芷瑜在內，若像爆料所說，沈慶著財務助理，「這難道就是對接嗎？」有待檢察官起訴書相關內容釐清。

至於柯文哲任內第一魚果市場、南港轉運站、北士科地上權等爭議案件，簡舒培強調，如果這些案子真的都有涉弊，蔣萬安必須去思考，接下來要柯規蔣隨嗎？柯所開的支票給這些廠商的紅包蔣要幫忙付錢嗎？這些蔣萬安必須要去想清楚，議會也會在預算審查時候討論。