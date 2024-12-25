傳柯文哲將被起訴 黃瀞瑩稱抹黑太多：盼給澄清機會

民眾黨主席柯文哲因京華城案從9月遭羈押至今，北檢近日將起訴，民眾黨議員黃瀞瑩表示，鋪天蓋地的抹黑已經歷4個月，已對柯造成嚴重傷害，還是期待北檢有幾分證據說幾分話，不應放消息、帶輿論風向，也希望能給柯一個澄清的機會。

黃瀞瑩表示，柯文哲不申請抗告到現在已4個月，北檢也查了4個月，但沒有看到任何實質證據、金流，只看到很多媒體做文章寫小說，鋪天蓋地的抹黑已經歷4個月，還是期待北檢有幾分證據說幾分話，起訴書內容應展現給大家看到，不應淪為是放消息、帶輿論風向的管道。

黃瀞瑩強調，這4個月以來，已對柯文哲覺非常嚴重的傷害，至於媒體上對於他的指控或是政論節目上對他的不實指控，已經夠多了，還是應要給柯一個澄清的機會。

黃瀞瑩說，這陣子跑地方行程還是收到很多支持者或是夥伴們的關心跟鼓勵，身為地方民意代表，就是持續在地方活動上讓大家看到，為大家發聲，把服務做到位，還是比較實際一點。

而針對利用「折扣碼」發送競選小物抽佣恐轉為被告，黃瀞瑩表示，偵訊過程都已跟檢察官或調查官解釋清楚，既然他們有他們的想法，跟想帶的輿論風向，透過媒體放話抹黑，應該去問北檢或調查局，「他們知道的應該比我更清楚」。