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黃國昌：檢起訴柯文哲不是秘密 請公布起訴書證據清單

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，北檢要起訴柯文哲，這個早就不是秘密，只是搞得遮遮掩掩，其實大可不必。圖／報系資料照片
民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，北檢要起訴柯文哲，這個早就不是秘密，只是搞得遮遮掩掩，其實大可不必。圖／報系資料照片

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，傳出最快本周起訴民眾黨主席柯文哲。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，北檢要起訴柯文哲，這個早就不是秘密，只是搞得遮遮掩掩，其實大可不必，請他們一併公布起訴書跟證據清單，否則也只是主觀的事實認定。

台北地檢署持續偵辦京華城案，傳出全案最快本周偵結起訴，民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，賴政府的行動如此明確，現在就是在追殺柯文哲，「對於北檢會起訴柯文哲，我們沒有任何懷疑。」

黃國昌也說，期待台北地檢署一併公布起訴書跟證據清單，因為起訴書指是檢察官的主觀事實認定，「他們說有發生這些事，並不代表客觀上有發生」，如果沒有相對應的證據清單，就是毫無證據支持的單方指控，北檢跟鏡檢密切搭配，「他們密切合作的程度，我已經快要看不懂了。」

黃國昌認為，台灣的司法公信力已經被民進黨政府踐踏到體無完膚，自己認識很多在基層兢兢業業、打擊犯罪的檢察官，大家都盡心盡力地打擊不法、追出詐欺犯，但是有少部分想要升官的人，「看著上面關愛的眼神，想要抱掌權者的大腿，配合不肖媒體釋放片面扭曲資訊。」

黃國昌直言，這些檢察官透過媒體帶風向、想要羅織入罪，儘管檢察總長邢泰釗痛心疾首，但是根本永遠抓不到，因為他們都是在幫聖上辦事。

黃國昌也提及，民進黨昨天已經跟社會宣告，只要是敢講真心話、批評執政黨，下場就是遭到執政黨立委封殺，沒有資格擔任司法院大法官，民進黨立法院黨團透過具體行動，如此清楚地跟全台灣社會昭告，「司法公信力不是早就被踐踏在地上了嗎？」

京華城 柯文哲

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