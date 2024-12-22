緊急應變小組開會 民眾黨：柯文哲就是黨主席

北院前天裁准民眾黨主席柯文哲遞交辭職聲明給黨秘書長周榆修，民眾黨緊急應變小組昨天表示，目前為止未收到請辭書，柯文哲就是黨主席，柯文哲的存在對民眾黨是應該，也是必須的。民眾黨立院黨團總召黃國昌呼籲，賴清德總統早日停止押人取供，「早一天把阿北還給大家」。

據了解，各縣市已陸續傳出「小草」退黨潮，且地方黨公職及地方幹部也陸續傳出退群、退黨聲浪。民眾黨昨發聲明澄清，黨員數不減反增且增幅一如往常，正向穩定成長，並未有所謂「陷退黨潮」，外界勿以訛傳訛。

民眾黨中央緊急應變小組昨天下午開會討論對策，會後由緊急應變小組共同召集人林富男、李偉華、黃國昌及周榆修出面說明。

林富男指出，昨天緊急會議作出兩點決議，首先呼籲檢察官維持司法正義，還柯文哲清白，也請民眾相信柯文哲沒有收錢，是清白的。

周榆修表示，截至目前為止，民眾黨中央沒收到柯文哲請辭黨主席的書信，民眾黨態度很清楚，柯文哲就是黨主席，會全力與柯文哲站在一起捍衛清白。

「相信清白，全力捍衛司法人權！」黃國昌強調，就在此時此刻，民眾黨不論面對什麼困難挑戰，全黨上下一心把工作做好，希望賴清德總統早日停止押人取供，早一天把阿北還給大家。

民眾黨人士表示，不論日後是否收到柯文哲請辭書，黨內傾向全力慰留柯文哲，一方面穩住小草們信心，也避免被解讀切割柯文哲；另一方面，若同意柯文哲請辭，立即要面臨推派代理黨主席的問題，派系鬥爭問題檯面化，恐怕讓民眾黨分崩離析，因此，柯文哲續任黨主席，待明年一月中央委員改選後，再來討論代理黨主席問題，時機點較合適。