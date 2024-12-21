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稱未收到請辭書柯文哲仍是主席 民眾黨：把阿北還給大家

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
針對民眾黨主席柯文哲透過聲明遞交請辭書，民眾黨中央緊急應變小組舉行會議，會後秘書長周榆修（前左一）、中央委員林富男（左二）、立委黃國昌（左三）等人説明，呼籲檢察官維持司法正義、還柯文哲清白，並請全國同胞相信柯是清白的、沒有收錢。秘書長周榆修說，到目前這一刻，還沒有收到任何主席辭職書信。記者曾吉松／攝影
針對民眾黨主席柯文哲透過聲明遞交請辭書，民眾黨中央緊急應變小組舉行會議，會後秘書長周榆修（前左一）、中央委員林富男（左二）、立委黃國昌（左三）等人説明，呼籲檢察官維持司法正義、還柯文哲清白，並請全國同胞相信柯是清白的、沒有收錢。秘書長周榆修說，到目前這一刻，還沒有收到任何主席辭職書信。記者曾吉松／攝影

民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，現在仍遭羈押禁見。台北地院昨證實，透過律師具狀聲請將辭職聲明交付予黨秘書長周榆修。周榆修表示，目前為止未收到請辭書，柯文哲就是黨主席。民眾黨緊急應變小組召集人林富男今天表示，柯文哲的存在對民眾黨是應該，也是必須的，是否收到請辭書，對中央委員會無關緊要，民眾黨有自己的步調。

針對傳出柯文哲透過律師具狀聲請將辭職聲明交付予周榆修，民眾黨中央緊急應變小組今天下午開會討論對策，會後由林富男、周榆修、民眾黨團總召黃國昌出面說明。

林富男指出，今天會議作出兩點決議，首先呼籲檢察官維持司法正義，還柯文哲清白，也請民眾相信柯文哲沒有收錢，是清白的。

周榆修表示，截至目前為止，民眾黨中央沒收到柯文哲請辭黨主席的書信，民眾黨態度很清楚，柯文哲就是黨主席，喊跟柯文站在一起捍衛清白。

「相信清白，全力捍衛司法人權！」黃國昌強調，此時此刻，民眾黨不論面對什麼困難挑戰，全黨上下一心把工作做好，希望賴清德總統早日停止押人取供，早一天把阿北還給大家。

司法 柯文哲 民眾黨

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