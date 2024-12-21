柯文哲獄中辭職引小草退黨潮？ 基層呼籲：不要意氣用事

遭羈押禁見的民眾黨主席柯文哲傳出將辭黨主席，引「小草」退黨潮？民眾黨台中市黨部主委江和樹呼籲，柯文哲是辭黨主席，不是退黨。關鍵時刻不要意氣用事，堅定支持柯文哲。

對於很多小草喊出要與柯文哲同進退，是否憂慮會衝擊民眾黨未來？江和樹說，當然這一波會衝擊到民眾黨，但他要呼籲支持者和黨員，不要忘記，柯文哲是辭黨主席，不是退黨。

江和樹指出，重點是民眾黨秘書長周榆修還沒有收到完整的黨主席辭職信，他相信柯文哲是不想傷害民眾黨，而來自己面對，黨對柯非常重要，「如果黨滅了，柯文哲真的滅了」，關鍵時刻不要意氣用事，堅定支持柯文哲。

江和樹認為，現在小草們和他的心情一樣「很複雜」，但希望先冷靜一下，相信這100多天的辛苦、在街頭捍衛，我們感同身受，柯文哲如果知道也非常感動，只要我們不放棄，阿伯一定不會放棄，只要阿伯不會放棄，我們跟阿伯一樣也不會放棄。