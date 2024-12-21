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柯文哲辭黨主席 沈政男：阿北專心坐冤獄等風雲再起

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
民眾黨主席柯文哲（中）遞送黨主席辭職信給民眾黨秘書長周榆修。圖／本報資料照片
民眾黨主席柯文哲（中）遞送黨主席辭職信給民眾黨秘書長周榆修。圖／本報資料照片

柯文哲民眾黨遞出黨主席辭職書，醫師沈政男認為，柯文哲知道他會被繼續羈押，為了不影響黨務運作，才提出辭呈。沈政男認為，柯文哲可辭黨主席，但由民眾黨另設榮譽黨主席，讓他繼續擔任精神領袖，等柯文哲從看守所出來，就是他風雲再起的時刻。

沈政男說，當初柯文哲並非一定要成立政黨，最後決定成立，也是為了幫助他選總統，這是民眾黨至今存在的唯一意義，從來沒有改變。

柯文哲為什麼要辭黨主席？因為他知道，即使過幾天被起訴，他還是會被法院接押，他不希望影響民眾黨黨務運作，於是提出辭呈。

沈政男提出折衷辦法，柯文哲可辭掉黨主席，民眾黨另設榮譽黨主席，讓柯文哲繼續擔任精神領袖，實際權力則暫時交給新人。就讓阿北專心「坐冤獄」，民眾黨黨務也能回歸原本的體制，背後由精神領袖關注大家。

沈政男說，京華城案就是冤獄，因為從頭到尾就不是圖利，更沒有收賄。檢方偵辦一再假設因為收賄所以圖利，當然陷入了查不到具體金流的困境，只好要求法院接押柯文哲。

台灣的政治體制，完全做不了什麼大事，正在拖累國家的前進，而在司法上露出的馬腳，就是京華城案的偵辦。

柯文哲從監獄出來以後，就是他風雲再起的時刻，他接連十次在獄中偵訊都否認犯案，就因為他知道自己根本沒有收賄，更沒有明知違法而圖利京華城。

去年舉國也認為幼兒園老師會集體對學生下毒，但只要有一個清醒的人，就可以戳破這樣的荒謬可笑成見。

京華城案 收賄 柯文哲 民眾黨 沈政男

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