快訊

張惠妹嗨唱《三天三夜》OK嗎？大巨蛋官方解說建物構造「要大家安啦」

陸咖啡內捲戰引爆倒閉潮 9.9元人民幣已成天花板價

12強賽／大聯盟記者最愛球員TOP 10！陳傑憲排第一、林昱珉也入榜

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲請辭黨主席誰接？他點名接「燙手山芋」可能4人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
柯文哲日前聲請「請求准許寄送文件」，台北地院分案審查後裁准，證實柯是要遞送黨主席辭職信給民眾黨秘書長周榆修。圖／聯合報系資料照片
柯文哲日前聲請「請求准許寄送文件」，台北地院分案審查後裁准，證實柯是要遞送黨主席辭職信給民眾黨秘書長周榆修。圖／聯合報系資料照片

柯文哲日前聲請「請求准許寄送文件」，台北地院分案審查後裁准，昨證實柯是要遞送黨主席辭職信給民眾黨秘書長周榆修。民眾黨是否准辭、未來誰要接黨主席外界關注。民眾黨基隆市安樂區前主任劉韋巡點名這4人，可能是接燙手山芋的「黨主席人選」。

遭羈押禁見的民眾黨主席柯文哲將辭黨主席，據指出，各縣市已陸續傳出「小草」退黨潮，且地方黨公職及地方幹部群陸續也傳出退群、退黨聲浪。而柯文哲的辭職決定，也代表代理黨主席之爭將開始角力。

劉韋巡在臉書說，「有人想要下車止血了，但有一群人不准你下車，今天法院讓柯文哲有機會把自身想法清楚告知民眾黨黨中央，但民眾黨中央擺明想著柯文哲如果還在，至少都還有個防火牆，現在完蛋啦，誰要來接下這個燙手山芋？」

劉韋巡點名四個人，分析可能接下這個燙手山芋，他說，第一個是黃珊珊，但她被停權，想碰也不能碰，不過黨章想改就改一直都是這個黨的特色，幫珊珊解套好像也不意外。

第二個人選，劉韋巡分析林富男，但指他就是個生意人，當時是為了挺柯，整個人撩下去挺民眾黨，現在如果柯都不玩了，他也沒必要留下來，不離開黨就不錯了，還要他接下這個黨，真的不可能也沒必要。

劉韋巡表示，一直以來呼聲最大就是黃國昌，但他就長期以來只在乎「有權無責」，就算八人大轎去請他，他也一定會說出很多沒意義的理由婉拒的。他很期待他像個男人一樣大聲的說，沒問題「我扛」。

第四位人選，劉韋巡表示，認真說，還有人嗎？「當然有，但民眾黨高層們卯起來卡她啊。只能說真心的為這個黨付出的，通常在這個黨都只有被打壓的份」，劉未明誰，但外界解讀是蔡壁如

劉韋巡曾代表民眾黨參選過議員，但未當選，他去年12月宣布退黨，劉韋巡質疑黨高層，容不下批評的聲音嗎，痛批雙標已經多到讓也無法再度欺騙自己，決定退黨。

柯文哲 民眾黨 蔡壁如 辭職 黃國昌 黃珊珊

延伸閱讀

曝民眾黨內傾向強力慰留主席 張啓楷：請柯文哲繼續請假

【重磅快評】柯文哲請辭自宮 民眾黨神功護體？

柯文哲辭民眾黨主席 基層曝：黨應變中心不同意柯辭職

被問是否請辭民眾黨主席？ 柯文哲快速轉頭上囚車、還押看守所

相關新聞

柯文哲請辭黨主席誰接？他點名接「燙手山芋」可能4人

柯文哲日前聲請「請求准許寄送文件」，台北地院分案審查後裁准，昨證實柯是要遞送黨主席辭職信給民眾黨秘書長周榆修。民眾黨是否...

柯文哲辭黨主席 沈政男：阿北專心坐冤獄等風雲再起

柯文哲向民眾黨遞出黨主席辭職書，醫師沈政男認為，柯文哲知道他會被繼續羈押，為了不影響黨務運作，才提出辭呈。沈政男認為，柯...

新聞眼／法官「搶話」 不超然也不客觀

台北地方法院證實裁准民眾黨主席柯文哲向黨部寄主席辭職信，民眾黨痛批法官自行透過主文宣告「辭職生效」惹議。法官審案，應我心...

柯文哲辭黨魁 小草掀退黨潮…代理主席角力戰

遭羈押禁見的民眾黨主席柯文哲將辭黨主席，據了解，各縣市已陸續傳出「小草」退黨潮，且地方黨公職及地方幹部群陸續也傳出退群、...

下周偵結 柯文哲寄信辭黨主席

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率等案遭羈押禁見，日前遞狀聲請解除禁止通信處分，台北地方法院昨天證實，柯文哲是要寄黨主席辭職...

柯文哲遞交辭黨主席聲明 周榆修：堅定支持捍衛清白

台北地院今天裁准民眾黨主席柯文哲遞交給黨秘書長周榆修的辭職聲明，外界關注民眾黨是否准辭。周榆修在一場外賓訪團會談時表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。