柯文哲請辭黨主席誰接？他點名接「燙手山芋」可能4人

柯文哲日前聲請「請求准許寄送文件」，台北地院分案審查後裁准，昨證實柯是要遞送黨主席辭職信給民眾黨秘書長周榆修。民眾黨是否准辭、未來誰要接黨主席外界關注。民眾黨基隆市安樂區前主任劉韋巡點名這4人，可能是接燙手山芋的「黨主席人選」。

遭羈押禁見的民眾黨主席柯文哲將辭黨主席，據指出，各縣市已陸續傳出「小草」退黨潮，且地方黨公職及地方幹部群陸續也傳出退群、退黨聲浪。而柯文哲的辭職決定，也代表代理黨主席之爭將開始角力。

劉韋巡在臉書說，「有人想要下車止血了，但有一群人不准你下車，今天法院讓柯文哲有機會把自身想法清楚告知民眾黨黨中央，但民眾黨中央擺明想著柯文哲如果還在，至少都還有個防火牆，現在完蛋啦，誰要來接下這個燙手山芋？」

劉韋巡點名四個人，分析可能接下這個燙手山芋，他說，第一個是黃珊珊，但她被停權，想碰也不能碰，不過黨章想改就改一直都是這個黨的特色，幫珊珊解套好像也不意外。

第二個人選，劉韋巡分析林富男，但指他就是個生意人，當時是為了挺柯，整個人撩下去挺民眾黨，現在如果柯都不玩了，他也沒必要留下來，不離開黨就不錯了，還要他接下這個黨，真的不可能也沒必要。

劉韋巡表示，一直以來呼聲最大就是黃國昌，但他就長期以來只在乎「有權無責」，就算八人大轎去請他，他也一定會說出很多沒意義的理由婉拒的。他很期待他像個男人一樣大聲的說，沒問題「我扛」。

第四位人選，劉韋巡表示，認真說，還有人嗎？「當然有，但民眾黨高層們卯起來卡她啊。只能說真心的為這個黨付出的，通常在這個黨都只有被打壓的份」，劉未明誰，但外界解讀是蔡壁如。

劉韋巡曾代表民眾黨參選過議員，但未當選，他去年12月宣布退黨，劉韋巡質疑黨高層，容不下批評的聲音嗎，痛批雙標已經多到讓也無法再度欺騙自己，決定退黨。