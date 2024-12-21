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下周偵結 柯文哲寄信辭黨主席

聯合報／ 記者王聖藜蕭雅娟林縉明張曼蘋屈彥辰／台北報導
檢方昨提訊民眾黨主席柯文哲（右）、台北市前副市長彭振聲作案情最後確認，另約談民眾黨台北市議員陳宥丞作證，全案下周偵結。記者曾吉松／攝影
檢方昨提訊民眾黨主席柯文哲（右）、台北市前副市長彭振聲作案情最後確認，另約談民眾黨台北市議員陳宥丞作證，全案下周偵結。記者曾吉松／攝影

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率等案遭羈押禁見，日前遞狀聲請解除禁止通信處分，台北地方法院昨天證實，柯文哲是要寄黨主席辭職信給民眾黨秘書長周榆修，並已裁准；檢方昨持續提訊柯文哲、台北市前副市長彭振聲作案情最後確認，另約談民眾黨台北市議員陳宥丞作證，全案下周偵結。

柯文哲本月十六日遞狀請求法官「准許寄送文件」，聲請事由實務上少見，法官發函給檢方徵詢意見後，證實准許柯文哲自獄中寄文書給周榆修，裁定書主文是「柯文哲如附件所示之聲明，得交付台灣民眾黨秘書長周榆修」。

裁定指出，柯文哲擬具民眾黨主席的辭職聲明，經審酌內容，並未與其所涉犯貪汙治罪條例犯罪嫌疑相關，純是該黨一般黨務運作事宜，應無勾串共犯或證人、湮滅證據之虞，不妨礙檢察官禁止柯接見通信的目的，且不影響偵查不公開。

裁定說，依據台灣民眾黨網頁下載之「台灣民眾黨黨章」第三章第二節第十六條規定，僅規定黨主席請辭後的處理方式，並未明定黨主席請辭的程序；而依法理，應以請辭之意思表示到達即生辭職效力。

裁定指出，柯文哲聲請准許解除辭民眾黨黨主席聲明的禁止通信，而將之交付秘書長周榆修，此種解除通信，確可發生辭職效力，屬合法且有效的行為。

法官昨天傳真裁定主文、辭職聲明給台北看守所交由柯文哲簽收，即可「自由」寄出聲明。

民眾黨表示，尚未收到文件，並反嗆北院無權自行判定柯文哲辭職生效，民眾黨中央緊急應變小組今將開會討論。

據律師轉述，柯文哲在聲明中表示，辭職自送達周榆修起生效，並強調不可讓冗長的法律程序，干擾台灣民眾黨發展，他早已提出辭職黨主席，但檢察官不同意，拖延至今，這次直接向法院提出聲請，請接到正式文件後，盡速辦理黨主席改選。

民眾黨立委張啟楷表示，如果柯文哲真的要離開黨主席這個位置，要經過中央委員會、中評會討論，並不是由北檢、北院出來幫民眾黨解釋，目前黨內傾向強力慰留柯文哲繼續擔任黨主席，「請他繼續請假就好」。

柯案牽動藍白合作走向，國民黨立委李彥秀說，柯文哲遭羈押禁見至今近四個月，藍白在立院的在野合作監督並沒有受到影響，柯文哲請辭黨主席，法院也裁准「暫時」解除禁止通信的限制，也暫時不會對在野黨的議事合作有太大的影響，觀察重點是民眾黨未來黨主席由誰擔任？是繼續選擇站在在野的立場共同監督執政黨？還是另有考量？

台灣民眾黨 柯文哲 辭職

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