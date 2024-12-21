新聞眼／法官「搶話」 不超然也不客觀

台北地方法院證實裁准民眾黨主席柯文哲向黨部寄主席辭職信，民眾黨痛批法官自行透過主文宣告「辭職生效」惹議。法官審案，應我心自在，考量聲請是否違法、有無影響偵查法益，直接評斷黨務下結論，既不超然更不客觀。

裁准理由指出，「柯文哲如附件所示之聲明，得交付台灣民眾黨秘書長周榆修」，並舉「台灣民眾黨黨章」對黨務運行加以闡述。不過，民眾黨知悉柯的真心辭意後，另有黨內機制可以決行辦理，怎會是法官說三道四？

審查羈押禁見被告的聲請，原則上適用刑事訴訟法，只要審認所求可否准許；民眾黨雖因主席弊案繫身，但截至今日，還是第三主要政治勢力，法官藉由接觸案子的機會，擅自發表「政治性」的論述，顯然撈過界。

柯文哲被控京華城容積率、政治獻金假帳案，因柯的角色充滿話題性，檢察官對抗政治壓力尋找犯罪證據本屬不易，法官卻在全案攤在陽光下之前，作出政治性的司法文書，憑添弊案沾染政治色彩的弦外之音。

法官法第十五條規定，「法官於任職期間不得參加政黨、政治團體及其活動」，聯合國憲章更保障法官超越一切獨立行使審判權；柯文哲獄中遞辭黨主席的信，信箴還沒送達，法官卻搶話「辭職生效」，法官究竟是黨員還是在替黨的走向提供意見？