柯文哲辭黨魁 小草掀退黨潮 代理主席角力戰

遭羈押禁見的民眾黨主席柯文哲將辭黨主席，據了解，各縣市已陸續傳出「小草」退黨潮，且地方黨公職及地方幹部群陸續也傳出退群、退黨聲浪。而柯文哲的辭職決定，也代表代理黨主席之爭將開始角力。

京華城案、民眾黨政治獻金案預計將偵結起訴，柯日前請求辯護律師團遞狀聲請「請求准許寄送文件」，台北地院分案審查，昨裁准並證實柯遞送辭職信給民眾黨秘書長周榆修。

民眾黨內知情人士說，中南部縣市有不少小草退出民眾黨，且其他地方黨公職及地方群組也陸續開始退黨。有小草憤慨地說，身邊許多友人已決定要去申請退黨，「柯文哲在，他們就在；柯文哲退，他們就走」，他們想要以小草的力量救阿北。

柯文哲請辭與否涉及代理黨主席下一步發展，黨內人士透露，明年一月十九日就要舉行中央委員及中評委改選，有一派聲音認為，黨內新民意已產生，若以即將卸任的中央委員互推產生代理黨主席，恐怕不符合新民意，產生的代表性及公平性將受到質疑，因此傾向暫不同意柯請辭。

民眾黨立院黨團總召黃國昌因具知名度跟聲量，屢被點名是代理黨主席的合適人選之一，但黃國昌傳出有意下個會期卸下黨團幹部職務，屆時將會喪失當然中央委員資格，不能代理黨主席，因此黨內有人盼勸黃國昌續任幹部，進一步取得代理黨主席資格，帶領黨走出困境，同時以利盡早布局二○二六年地方縣市長及議員選舉，代理黨主席之爭恐仍有變數。