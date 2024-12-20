柯文哲遞交辭黨主席聲明 周榆修：堅定支持捍衛清白

台北地院今天裁准民眾黨主席柯文哲遞交給黨秘書長周榆修的辭職聲明，外界關注民眾黨是否准辭。周榆修在一場外賓訪團會談時表示，民眾黨會堅定支持柯文哲捍衛清白，並陪柯文哲一起往前走。

布魯金斯研究所長勞史（Cecilia Elena Rouse，另譯：勞絲）今天率外交及亞洲政策研究領域的專家訪問團拜會台灣民眾黨，周榆修、涉外事務總監周台竹會同國際部、民調中心、政策會幕僚出席，雙方會面1小時，交流美台灣關係及國內政治情況。民眾黨晚間透過新聞稿轉述會面內容。

談及國防議題，周榆修表示，民眾黨支持政府有足夠防衛能力對抗中國武力犯台，很可惜當民眾黨主張在支持軍購的前提下，強力監督所購買的武器否能因應現代化戰爭時，時常被執政黨操作成不支持軍購；另一方面，國民黨某些立委很容易在對抗之下主張刪除大部分預算，這也不是民眾黨所樂見。

談及美國總統當選人川普（Donald Trump）重返白宮，周榆修則提及，美國總統拜登（Joe Biden）與川普在白宮的會面展現民主高度，綜觀台灣歷任總統，包含蔡英文、馬英九及陳水扁在勝選後都會為了國內和諧邀請在野黨展開對話，陳水扁甚至在當選後願意拜訪軍系大老及將軍，但很可惜截至此刻，仍然沒有看到作為少數總統的賴清德有此高度。

此外，北院今天裁准民眾黨主席柯文哲遞交給黨秘書長周榆修的辭職聲明，會議尾聲訪團成員也好奇柯文哲請辭黨主席一事是否屬實。

對此，周榆修直言，柯文哲只是向法院聲請寄信，但法院准駁的同時，竟然直接幫柯文哲公布信件內容，讓民眾黨覺得非常訝異。不過周榆修強調，民眾黨也會堅定支持柯文哲捍衛清白，並陪他一起往前走。