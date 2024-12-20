曝民眾黨內傾向強力慰留主席 張啓楷：請柯文哲繼續請假

民眾黨主席柯文哲日前透過向台北地方法院聲請寄送書信的方式請辭黨主席，北院今證實獲准。民眾黨立委張啓楷表示，現在都是媒體報導，細節還要經過中評會、中央應變小組開會討論，很多小組成員跟立法院黨團成員都認為柯是被政治迫害，傾向不讓柯辭、會強力慰留，請柯繼續請假就好。

張啓楷表示，目前還沒有收到該文件，都是看媒體報導，細節要等大家開會討論後再決定，但很多應變小組成員跟立院黨團成員，都認為柯文哲是被政治迫害，因此多數都傾向不同意柯文哲請辭，會盡力挽留，讓柯文哲繼續擔任黨主席。

張啓楷說，如果柯文哲真的要離開黨主席這個位置，都要經過中央委員會、中評會討論，明天中央應變小組會開會討論，再經過中央委員會、中評會確認，才會有確認的答案，並不是由北檢、北院出來幫民眾黨解釋，因為「文」根本還沒到民眾黨中央黨部。

張啓楷強調，民眾黨中央應變小組成員、中央委員、立法院黨團成員，目前均傾向強力慰留柯文哲繼續擔任黨主席，「請他繼續請假就好。」