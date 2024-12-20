快訊

議場後方畫面曝光！朝野強力推擠 韓國瑜一度四腳朝天

中職／10年、1.3億最大約！ 味全龍與陳子豪達簽約共識

【重磅快評】柯文哲請辭自宮 民眾黨神功護體？

聯合報／ 主筆室
柯文哲日前聲請「請求准許寄送文件」，台北地院分案審查後裁准，今天證實柯是要遞送黨主席辭職信給民眾黨秘書長周榆修。圖／聯合報系資料照片
柯文哲日前聲請「請求准許寄送文件」，台北地院分案審查後裁准，今天證實柯是要遞送黨主席辭職信給民眾黨秘書長周榆修。圖／聯合報系資料照片

在金庸的笑傲江湖中，「葵花寶典」是一個權力的隱喻，但「欲練神功，必先自宮」。眼看下周民眾黨主席柯文哲下周起訴將重傷民眾黨，柯文哲揮淚自宮辭黨魁，民眾黨從此就能神功護體？

柯文哲是金庸迷，他一定知道，就算練成「葵花寶典」的東方不敗，最終還是敗了，問題不是神功、而是人心。柯文哲也曾自比，他自認最像丐幫幫主「洪七公」，但一個仿照丐幫起家的黨魁，如今卻被貼上貪汙、圖利、多金的標籤，令人感慨萬千。

柯文哲涉及京華城、政治獻金等案，北檢預計下周偵結起訴，從最近親綠政論節目加碼「黑柯」，不難預期民眾黨將雪上加霜。柯文哲日前聲請「請求准許寄送文件」，台北地院分案審查後裁准，今天證實柯是要遞送黨主席辭職信給民眾黨秘書長周榆修，不是外傳的解除禁見，顯然柯放棄垂死掙扎、而是力拚絕處逢生，請辭切割搶救民眾黨。

北院認為，准許柯文哲辭黨主席聲明交付民眾黨時，辭職即生效，且不影響檢察官繼續偵查作為，又無勾串共犯證人、湮滅證據之虞，因此准許。民眾黨則表示，尚未收到文件，反嗆北院無權代民眾黨自行判定柯辭職生效，相關章程運作應由民眾黨內部開會處理，而非法官自行透過主文宣告判定辭職生效，不滿法官「越俎代庖」。

柯文哲一旦完成請辭程序，民眾黨將面臨「誰來代理」挑戰。民眾黨章第16條規定，黨主席出缺，由中央委員互推一人代理，6個月內完成補選。在此條件下，民眾黨立院黨團總召黃國昌呼聲最高，親柯派的指定中央委員林富男也是可能人選之一，但其他被點名的前立委蔡壁如、停權的立委黃珊珊、柯家人陳佩琪、柯美蘭、柯媽等都不符合代理黨魁資格，外界也不必亂猜謎。

不過，民眾黨明年1月19日就要改選中央委員及中評委，另有一派主張，既然明年初將誕生黨內新民意，何必急於一時？因為黨內擔心黃國昌割韭菜，「挺黃派」、「反黃派」正暗自角力；代理主席唯一任務就是完成補選主席的選務工作，但6個月代理期間執掌黨機器，卻可能讓代理主席提前操兵、順勢扶正，未必是全黨所樂見。「葵花寶典」是一種權力，大家都知道要自宮，卻又搶著要練功。

民眾黨是公認的一人政黨，向來內鬥內行，下任民眾黨主席最大挑戰，將是如何走出柯文哲光環和陰影，下一步牽動2026大選、小草忠誠度、政黨生死存亡。政壇不可能複製「第二個柯文哲」，5歲的民眾黨似乎逐漸走向「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」的命運。

柯文哲羈押禁見期間，民眾黨尚有精神領袖賴以圖存，一旦柯請辭，拔掉呼吸器將是民眾黨最大考驗，沒有柯文哲的民眾黨，群龍無首是否變群魔亂舞？

對外科醫生而言，病人身體出狀況就動刀切除，避免壞細胞蔓延全身，柯文哲不僅是台大急診醫生，還專治急重症病患，面對下周司法種種不利噩耗，柯文哲是否曾想過有一天竟要搶救自己的政治重症，柯文哲自宮難救黨，民眾黨現在恐怕更需要的是「政治葉克膜」。

柯文哲 民眾黨 辭職

延伸閱讀

柯文哲辭民眾黨主席 基層曝：黨應變中心不同意柯辭職

被問是否請辭民眾黨主席？ 柯文哲快速轉頭上囚車、還押看守所

【即時短評】柯文哲辭職…法官「搶話」 司法客觀在哪裡？

查柯文哲政治獻金案 檢調傳喚北市議員陳宥丞作證

相關新聞

柯文哲辭民眾黨主席 基層曝：黨應變中心不同意柯辭職

民眾黨主席柯文哲涉京華城等案遭金遭收押，並在偵結前遞送黨主席辭職信，今經台北地院裁准。民眾黨台中市黨部主委江和樹說，中央...

查柯文哲政治獻金 北檢再提訊彭振聲、約談台北市議員陳宥丞作證

民眾黨主席柯文哲被控貪汙圖利京華城及涉侵占政治獻金遭收押，今遭提訊還押看守所，北檢下午緊接著提訊台北市前副市長彭振聲，給...

【即時短評】柯文哲辭職…法官「搶話」 司法客觀在哪裡？

台北地方法院證實裁准民眾黨主席柯文哲向黨部寄主席辭職信，民眾黨痛批法官自行透過主文宣告「辭職生效」而惹議。法官審案，應我...

曝民眾黨內傾向強力慰留主席 張啓楷：請柯文哲繼續請假

民眾黨主席柯文哲日前透過向台北地方法院聲請寄送書信的方式請辭黨主席，北院今證實獲准。民眾黨立委張啓楷表示，現在都是媒體報...

【重磅快評】柯文哲請辭自宮 民眾黨神功護體？

在金庸的笑傲江湖中，「葵花寶典」是一個權力的隱喻，但「欲練神功，必先自宮」。眼看下周民眾黨主席柯文哲下周起訴將重傷民眾黨...

被問是否請辭民眾黨主席？ 柯文哲快速轉頭上囚車、還押看守所

民眾黨主席柯文哲被控貪汙圖利京華城，及涉侵占政治獻金遭收押，並在偵結前遞送黨主席辭職信，今已經法院裁准。台北地檢署一早提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。