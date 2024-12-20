【重磅快評】柯文哲請辭自宮 民眾黨神功護體？

在金庸的笑傲江湖中，「葵花寶典」是一個權力的隱喻，但「欲練神功，必先自宮」。眼看下周民眾黨主席柯文哲下周起訴將重傷民眾黨，柯文哲揮淚自宮辭黨魁，民眾黨從此就能神功護體？

柯文哲是金庸迷，他一定知道，就算練成「葵花寶典」的東方不敗，最終還是敗了，問題不是神功、而是人心。柯文哲也曾自比，他自認最像丐幫幫主「洪七公」，但一個仿照丐幫起家的黨魁，如今卻被貼上貪汙、圖利、多金的標籤，令人感慨萬千。

柯文哲涉及京華城、政治獻金等案，北檢預計下周偵結起訴，從最近親綠政論節目加碼「黑柯」，不難預期民眾黨將雪上加霜。柯文哲日前聲請「請求准許寄送文件」，台北地院分案審查後裁准，今天證實柯是要遞送黨主席辭職信給民眾黨秘書長周榆修，不是外傳的解除禁見，顯然柯放棄垂死掙扎、而是力拚絕處逢生，請辭切割搶救民眾黨。

北院認為，准許柯文哲辭黨主席聲明交付民眾黨時，辭職即生效，且不影響檢察官繼續偵查作為，又無勾串共犯證人、湮滅證據之虞，因此准許。民眾黨則表示，尚未收到文件，反嗆北院無權代民眾黨自行判定柯辭職生效，相關章程運作應由民眾黨內部開會處理，而非法官自行透過主文宣告判定辭職生效，不滿法官「越俎代庖」。

柯文哲一旦完成請辭程序，民眾黨將面臨「誰來代理」挑戰。民眾黨章第16條規定，黨主席出缺，由中央委員互推一人代理，6個月內完成補選。在此條件下，民眾黨立院黨團總召黃國昌呼聲最高，親柯派的指定中央委員林富男也是可能人選之一，但其他被點名的前立委蔡壁如、停權的立委黃珊珊、柯家人陳佩琪、柯美蘭、柯媽等都不符合代理黨魁資格，外界也不必亂猜謎。

不過，民眾黨明年1月19日就要改選中央委員及中評委，另有一派主張，既然明年初將誕生黨內新民意，何必急於一時？因為黨內擔心黃國昌割韭菜，「挺黃派」、「反黃派」正暗自角力；代理主席唯一任務就是完成補選主席的選務工作，但6個月代理期間執掌黨機器，卻可能讓代理主席提前操兵、順勢扶正，未必是全黨所樂見。「葵花寶典」是一種權力，大家都知道要自宮，卻又搶著要練功。

民眾黨是公認的一人政黨，向來內鬥內行，下任民眾黨主席最大挑戰，將是如何走出柯文哲光環和陰影，下一步牽動2026大選、小草忠誠度、政黨生死存亡。政壇不可能複製「第二個柯文哲」，5歲的民眾黨似乎逐漸走向「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」的命運。

柯文哲羈押禁見期間，民眾黨尚有精神領袖賴以圖存，一旦柯請辭，拔掉呼吸器將是民眾黨最大考驗，沒有柯文哲的民眾黨，群龍無首是否變群魔亂舞？

對外科醫生而言，病人身體出狀況就動刀切除，避免壞細胞蔓延全身，柯文哲不僅是台大急診醫生，還專治急重症病患，面對下周司法種種不利噩耗，柯文哲是否曾想過有一天竟要搶救自己的政治重症，柯文哲自宮難救黨，民眾黨現在恐怕更需要的是「政治葉克膜」。