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柯文哲辭民眾黨主席 基層曝：黨應變中心不同意柯辭職

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨台中市黨部主委江和樹。圖／江和樹提供
民眾黨台中市黨部主委江和樹。圖／江和樹提供

民眾黨主席柯文哲涉京華城等案遭金遭收押，並在偵結前遞送黨主席辭職信，今經台北地院裁准。民眾黨台中市黨部主委江和樹說，中央委員會目前的緊急應變中心不同意柯辭職，還在挽留，「可絕對不是一個人」，黨如果滅了，柯文哲就滅了。

柯若請辭，誰適合接任黨主席？江和樹說，台北地院是民眾黨的發言人嗎？會不會太離譜？重點是民眾黨秘書長周榆修目前都還沒有收到聲明內容，若柯真的要辭，柯應要指定誰來當代理主席，盼柯能指定，否則誰來做都不對、支持誰也都不對，他心目中只柯是主席，除非柯指定誰代理，他才有辦法接受。

江和樹呼籲，主席到現在、此刻還是我們的主席，中央委員會緊急應變中心目前不同意柯文哲的辭職，還在挽留柯帶領民眾黨，「他絕對不是一個人」，黨如果滅了，柯文哲就滅了，呼籲所有黨工職、黨員相信一定要支持柯，現在是團結時刻。

江和樹質疑，有人來亂？台北地院是民眾黨發言人嗎？大家比較關心的是柯的起訴書何時要出來？這才是民眾想要知道的。

柯文哲 民眾黨 辭職

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