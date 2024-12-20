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查柯文哲政治獻金 北檢再提訊彭振聲、約談台北市議員陳宥丞作證

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
檢調也約談今民眾黨台北市議員陳宥丞作證，陳表示對於坐車直接進北機站是否是特權，回應「出來再一起回應」。記者蕭雅娟／攝影
檢調也約談今民眾黨台北市議員陳宥丞作證，陳表示對於坐車直接進北機站是否是特權，回應「出來再一起回應」。記者蕭雅娟／攝影

民眾黨主席柯文哲被控貪汙圖利京華城及涉侵占政治獻金遭收押，今遭提訊還押看守所，北檢下午緊接著提訊台北市前副市長彭振聲，給予最後答辯機會；檢調也約談今民眾黨台北市議員陳宥丞作證，陳表示，對於坐車直接進北機站是否是特權，回應「出來再一起回應」。

檢方原預計17日約談陳宥丞，但他因出席雙城論壇而請假，今上午前往法務部調查局中和調查園區的北機站作證，由於座車直接開進北機站，北檢外記者問陳今天將車開進北機站被質疑特權？

他表示，「我出來再一起回應」緊接著陳說，「今天以證人身分配合調查，謝謝大家關心」，隨後在法警室前報到後，上樓進偵查庭。

檢方本月17日指揮調查局北機站約談「戰狼小姐姐」民眾黨立院黨團主任陳智菡，其丈夫副秘書長許甫，新聞輿情部主任吳怡萱，及台北市議員「學姐」黃瀞瑩，還有木可公關員工何璦廷、李婉萱等7人作證。當時吳怡萱直言，「他們搞不清楚政治獻金跟商品小物是什麼」6人訊後均請回。

檢調偵辦民眾黨政治獻金案，為如何運作及決策過程，是否有部分政治獻金，從專戶流向木可公關公司，政治獻金是否成為木可公關、眾望基金會職員薪水等，日前為保全證據，聲請扣押木可帳戶3883萬7712元獲准。

北市 彭振聲 政治獻金 柯文哲 民眾黨

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