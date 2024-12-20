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被問是否請辭民眾黨主席？ 柯文哲快速轉頭上囚車、還押看守所
民眾黨主席柯文哲被控貪汙圖利京華城，及涉侵占政治獻金遭收押，並在偵結前遞送黨主席辭職信，今已經法院裁准。台北地檢署一早提訊他訊問2.5小時還押看守所，柯文哲面對媒體提問「主席你要請辭了？」柯立刻轉頭，短暫看向媒體群，快速上囚車離去。
柯文哲涉貪汙弊案遭羈押迄今107天，檢方昨、今連續２日提訊，給予他最後答辯機會，也因他在羈押禁見期間，聲請「請求准許寄送文件」，台北地方法院請檢方表示意見後，今證實已裁准，主文為「柯文哲如附件所示之聲明，得交付台灣民眾黨秘書長周榆修」。
柯文哲在檢方下周偵結前，擬台灣民眾黨黨主席的辭職聲明，宛如投下一枚震撼彈，柯透過合法聲請程序，從看守所送出文件給台灣民眾黨秘書長周榆修，文件為一般黨務運作，無涉京華城案、政治獻金案，不影響檢方偵查。
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