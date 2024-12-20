柯文哲寄信辭黨主席 新竹市長邱臣遠開口穩定軍心民情

台北地院今天證實，因案在押的民眾黨主席柯文哲日前請求辯護律師團遞狀聲請「請求准許寄送文件」遞送黨主席辭職信，且已裁准。新竹市代理市長邱臣遠也在此時刻回應，穩定軍心民情，他強調，「民眾第一，市民優先」

邱臣遠表示，黨中央已對外回應，民眾黨尚未收到柯文哲主席相關文件，後續仍待收到文件，才能釐清文件內容，民眾黨相關章程運作，應由黨內開會處理，而非法官自行透過主文宣告判定「辭職生效」。

邱臣遠強調「政治要落實在人民生活的每一天」，對他而言，最重要的是「專心市政、認真工作」，他將持續秉持「民意、專業、價值」的核心理念，全力推動市政工作，並將新竹市政放在首位。

他指出，除了「民眾第一，市民優先」，新竹市府團隊會持續努力讓市政穩健向前、認真過好每一天，積極回應市民及所有支持者的期待。