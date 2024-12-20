柯文哲寄信辭黨主席 新竹市長邱臣遠開口穩定軍心民情
台北地院今天證實，因案在押的民眾黨主席柯文哲日前請求辯護律師團遞狀聲請「請求准許寄送文件」遞送黨主席辭職信，且已裁准。新竹市代理市長邱臣遠也在此時刻回應，穩定軍心民情，他強調，「民眾第一，市民優先」
邱臣遠表示，黨中央已對外回應，民眾黨尚未收到柯文哲主席相關文件，後續仍待收到文件，才能釐清文件內容，民眾黨相關章程運作，應由黨內開會處理，而非法官自行透過主文宣告判定「辭職生效」。
邱臣遠強調「政治要落實在人民生活的每一天」，對他而言，最重要的是「專心市政、認真工作」，他將持續秉持「民意、專業、價值」的核心理念，全力推動市政工作，並將新竹市政放在首位。
他指出，除了「民眾第一，市民優先」，新竹市府團隊會持續努力讓市政穩健向前、認真過好每一天，積極回應市民及所有支持者的期待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言