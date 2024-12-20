柯文哲辭民眾黨主席引退黨潮 小草：阿北在哪我們在哪

民眾黨主席柯文哲因涉及京華城等案遭台北地檢署聲請羈押禁見獲准，柯文哲日前聲請將自己擬具的黨主席辭職聲明交給民眾黨秘書長周榆修，台北地院今獲准。據悉，各縣市已陸續傳出有小草退黨潮，且地方黨公職及地方幹部群陸續也傳出退群、退黨聲浪。

京華城案、民眾黨政治獻金案預計下周偵結起訴，柯日前請求辯護律師團遞狀聲請「請求准許寄送文件」，台北地院分案審查，今裁准並證實柯遞送黨主席辭職信給民眾黨秘書長周榆修。

不過卻遭民眾黨批，目前未收到文件，卻看到法官公告的主文內提及「依據台O民O黨網頁下載之台O民O黨黨章第三章第二節第十六條規定，僅規定黨主席請辭後之處理方式，並未明定黨主席請辭之程式；而依法理，應以請辭之意思表示到達，即生辭職效力。」相關章程之運作，應由黨內部開會處理，而非法官自行宣告判定「辭職生效」。

知情人士表示，目前已聽到中南部縣市有不少小草退出民眾黨，且其他地方黨公職及地方群組也陸續開始退黨。小草憤慨地說，身邊許多友人已經決定要去申請退黨，「柯文哲在，他們就在；柯文哲退，他們就走」，他們想要以小草的力量救阿北。