查柯文哲政治獻金案 檢調傳喚北市議員陳宥丞作證

台北地檢署偵辦柯文哲政治獻金案，為釐清政治獻金流向，今天指揮調查局北機站以證人身分傳喚民眾黨台北市議員陳宥丞。陳宥丞上午已到北機站，預計稍晚到北檢複訊。

陳宥丞在今天上午11時左右抵達北機站，其座車直接開進北機站所在的法務部調查局中和調查園區內。陳宥丞面對媒體詢問，均未有任何回應。

北檢偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，查出柯文哲與前台北市長辦公室主任李文宗涉嫌以木可公司侵占政治獻金款項，檢察官為保全證據，日前向台北地方法院聲請扣押木可公司相關銀行帳戶獲准，合計新台幣3883萬7712元。

北檢懷疑，部分政治獻金疑似轉入木可公司或眾望基金會，一部分人員薪水來源不明。媒體報導，民眾黨利用「網紅帶貨」銷售手法，先藉民眾黨台北市議員黃瀞瑩等人的高知名度，吸引選民購買，再用「折扣碼」發放KP競選小物，進而從中抽佣分潤。

北檢檢察官17日指揮法務部調查局北部地區機動工作站，以證人身分通知民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱，及木可公司員工何璦廷、李婉萱等6人作證，訊後均請回。

陳智菡受訪表示，不論是調查局還是北檢，都搞混事實，因為競選後期推出的木可小物純粹是販售商品行為，不是政治獻金，若不釐清這件事，就是刻意入人於罪，等於合法的行為都變成非法。

檢調17日原本也以證人身分約談陳宥丞，但陳宥丞因出席雙城論壇，請假未到，檢調通知他今天上午再到北機站作證，稍晚將移送北檢複訊。此外，檢察官今天也提訊柯文哲，釐清相關金流細節，訊後將還押台北看守所。