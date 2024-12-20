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柯文哲辭黨主席 藍委：暫不影響在野合作監督執政黨

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（中）先前遭到北檢提訊，隨後乘坐轎車前往廉政署接受偵訊。記者曾原信／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）先前遭到北檢提訊，隨後乘坐轎車前往廉政署接受偵訊。記者曾原信／攝影

民眾黨主席柯文哲決定辭去黨主席一職，或對藍白合前景造成影響。國民黨立委李彥秀認為，柯文哲辭去主席，暫時不影響在野合作監督，但需觀察民眾黨主席由誰擔任，是要共同監督執政黨還是另有考量？

柯文哲因涉京華城案、政治獻金案，遭羈押禁見近4個月，決定辭去黨主席，16日透過律師具狀聲請將辭職聲明交付予民眾黨秘書長，台北地院今日裁定准許。

李彥秀說，今年2月就職以來，國民黨與民眾黨在立法院，不論是法案、預算與人事同意權，都站在在野監督的角色進行合作。民眾黨作為獨立的政黨，也有自己的理念與主張，例如立法院正副院長選舉、考試院人事同意權，以及財劃法、憲訴法、選罷法的修正，民眾黨都走自己的路。用「藍白合」來形容在野的議事合作，並不符合現狀，對民眾黨而言也不公平。

李彥秀表示，柯文哲遭羈押禁見至今也將近4個月，國民黨與民眾黨在立院的在野合作監督並沒有受到影響。因此，柯文哲請辭黨主席，法院也裁准「暫時」解除禁止通信的限制，也暫時不會對在野黨的議事合作有太大的影響。

李彥秀分析，柯文哲辭去民眾黨主席後，有兩個觀察的重點。第一，民眾黨未來的黨主席由誰擔任？是繼續選擇站在在野的立場，共同監督執政黨？還是另有考量？第二，柯文哲的羈押期間即將在明年一月屆滿，外界也預期北檢將在那時起訴，如果起訴後法院不再續押，屆時柯文哲對於民眾黨的走向有多少「實質影響力」？目前民調看起來，民眾黨與柯文哲擋住第一波的政治衝擊，小草的忠誠度也還在，民眾黨與柯文哲能否凝聚悲憤的力量再起？

李彥秀強調，國民黨在立院雖然是最大黨，但是重大法案與議程都需要民眾黨的關鍵少數才能過半，監督制衡的力量才夠，國民黨也秉持一貫的誠意，繼續在立院尋求與民眾黨議事合作的機會。

國民黨 李彥秀 柯文哲 民眾黨

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