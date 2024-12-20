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柯文哲寄信辭黨主席 民眾黨嗆法官：自行判定辭職生效

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲今年9月5日起被裁准羈押禁見迄今。(記者林俊良／攝影)
民眾黨主席柯文哲今年9月5日起被裁准羈押禁見迄今。(記者林俊良／攝影)

台北地院今天證實，因案在押的民眾黨主席柯文哲日前請求辯護律師團遞狀聲請「請求准許寄送文件」，是要遞送黨主席辭職信，已經裁准。民眾黨回應，目前尚未收到柯文哲主席相關文件，後續仍待收到文件，才能釐清文件內容。

柯文哲涉京華城弊案、民眾黨政治獻金案，下周偵結起訴，柯日前請求辯護律師團遞狀聲請「請求准許寄送文件」，台北地院分案審查，今天證實柯是要遞送黨主席辭職信給民眾黨秘書長周榆修，且已經裁准。

民眾黨指出，目前尚未收到文件前，卻看到法官公告的主文內提及「依據台O民O黨網頁下載之台O民O黨黨章第三章第二節第十六條規定，僅規定黨主席請辭後之處理方式，並未明定黨主席請辭之程式；而依法理，應以請辭之意思表示到達，即生辭職效力。」

民眾黨表示，此信函內容公布，且主動詮釋民眾黨黨章，相關章程之運作，應由民眾黨內部開會處理，而非法官自行透過主文宣告判定「辭職生效」。

柯文哲 民眾黨 辭職

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