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起訴前震撼彈！法官裁准柯文哲寄「黨主席辭職信」給民眾黨

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起訴前震撼彈！法官裁准柯文哲寄「黨主席辭職信」給周榆修

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
台北地檢書昨中午再次提訊，民眾黨主席柯文哲走下囚車。記者林俊良／攝影
台北地檢書昨中午再次提訊，民眾黨主席柯文哲走下囚車。記者林俊良／攝影

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案、民眾黨政治獻金案，下周偵結起訴，柯日前請求辯護律師團遞狀聲請「請求准許寄送文件」，台北地院分案審查，今天證實柯是要遞送黨主席辭職信給民眾黨秘書長周榆修，且已經裁准。

柯文哲今年9月5日起被裁准羈押禁見迄今，法官裁定他禁止通信、接見，但柯遞狀目的只為了「請求准許寄送文件」，實務上較少被操作，一般而言，羈押禁見的被告有必要對外聯繫，會向檢察官、法官提出聲請，柯被檢方偵查中，選擇向法院遞狀。

承審法官審酌後，發函給檢察官徵詢意見，獲致心證，今天決定准許柯自獄中寄文書給周榆修，台北地院並證實裁定主文，是「柯文哲如附件所示之聲明，得交付台灣民眾黨秘書長周榆修」。

法院裁定指出，柯文哲所擬具台灣民眾黨黨主席的辭職聲明，經審酌內容，並未與其所涉犯貪汙治罪制條例犯罪嫌疑相關，純係該黨一般黨務運作事宜，應無勾串共犯或證人、湮滅證據之虞，不妨礙檢察官禁止柯接見通信的目的，且不影響偵查不公開。

裁定書說，其次，依據台灣民眾黨網頁下載之「台灣民眾黨黨章」第三章第二節第十六條規定，僅規定黨主席請辭後的處理方式，並未明定黨主席請辭的程式；而依法理，應以請辭之意思表示到達即生辭職效力。

法官審酌認為，柯文哲聲請准許解除其辭台灣民眾黨黨主席之聲明的禁止通信，而將之交付秘書長周榆修，此種解除通信，確可發生辭職效力，屬於合法且有效的行為，換言之，准許柯文哲辭黨主席的聲明交付周榆修，聲明交付台灣民眾黨時，即生辭黨主席職的相關法律效力。

裁定強調，柯寄出的文件並不影響檢察官繼續偵查的作為，又無勾串共犯證人、湮滅證據之虞，則柯的聲請為有理由，應予准許。

民眾黨秘書長周榆修。圖／聯合報系資料照片
民眾黨秘書長周榆修。圖／聯合報系資料照片

台灣民眾黨 柯文哲 辭職

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