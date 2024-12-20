北檢偵結倒數今再提訊 柯文哲神情疲憊下囚車

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲被控圖利京華城及涉政治獻金案，昨下午提訊今一早再度提訊，預計在偵結期限在即前，加緊腳步釐清柯被控的犯罪事實。今早9時許柯文哲搭囚車抵達北檢，柯神情疲憊的下囚車，身後有法警貼身戒護，進入北訊繼續應訊。

柯文哲遭羈押超過百天，日前向法院聲請准許寄送文件，分案後尚未做成裁定，由於案件偵查中，承審法官函詢檢方意見，檢方專案小組提訊柯文讓其答辯，柯下囚車，媒體問「認罪嗎？」他沒回應，抬頭挺胸大步邁進北檢，約訊問5小時30分後，昨晚還押看守所。今一早9時許抵達北檢，下囚車時法警全程站在身後戒護，完全不敢大意。

檢廉調追查，京華城案容積率從560%一路暴增到840%，是否存在官商勾結貪汙圖利、行收賄弊案，懷疑北市議員應曉薇涉收受威京集團沈慶京賄賂至少4740萬元，多次拜訪時任北市副市長彭振聲，並與柯文哲便當會。

檢方認為，柯文哲等人最終促成鼎越開發獲廿%容積獎勵率，京華城現址土地、即台北市松山區西松段三小段一五六地號不正利益111億餘元；政治獻金部分則懷疑柯文哲等人，透過木可公關公司涉侵占政治獻金，日前聲請扣押木可公關帳戶3883萬餘元。