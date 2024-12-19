北檢偵辦京華城案再提訊柯文哲 挺起胸膛大步邁進北檢

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲被控圖利京華城及違反政治獻金案等案，迄今遭羈押106天，全案預計最晚下周偵結，今下午北檢提訊柯文哲釐清最後案情細節，也了解他為何想從看守所寄送文件。柯下囚車，媒體問「認罪嗎？」他沒回應，站挺身子骨大步邁進北檢。

今檢方提訊柯文哲，天空下起毛毛雨，柯文哲搭著地檢署囚車從看守所抵達北檢，頂著銀髮頭、穿著外套、腳踩藍白拖、雙手上銬，面對媒體提問「認罪嗎？」，柯沒有回應，抬頭挺胸，直接走進北檢應訊。

北院昨天證實，柯文哲日前聲請「請求准許寄送文件」，北院分案後尚未做成裁定，由於案件偵查中，承審法官函詢檢方意見，研擬意見回覆。

台北地檢署近日將偵結，柯文哲想從看守所寄出文件，日前透過律師團遞狀聲請請求准許寄送文件，昨有媒體報導，柯此舉動傳是有意請辭黨主席職務。吳怡萱回應，柯文哲目前還在羈押禁見中，無從得知相關細節，呼籲媒體與外界勿妄加揣測。