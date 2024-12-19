傳柯文哲有意請辭黨主席 黃國昌：民眾黨團不是某周刊

台北地檢署持續偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲昨天聲請解除通信禁令，傳出有意請辭黨主席職務。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨全黨上下支持柯文哲，民眾黨團不是某周刊，沒有被檢察官經營，無法得知相關訊息，因此也沒辦法評論。

柯文哲昨天透過律師遞狀，聲請解除禁止通信禁令，理由為想要轉交文件給家人，台北地方法院已經收案受理聲請，目前先行分案尚未作成裁定。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，民眾黨主席叫做柯文哲，全黨上下支持柯文哲，然而在民進黨政府政治追殺的過程當中，黨檢媒一體的結構，不只傷害柯文哲個人，而是台灣的民主法治。

黃國昌也說，民眾黨團不是某周刊，沒有被檢察官經營，也沒有被法務部經營，真的不知道相關資訊細節，所以也無法進一步評論，現在最重要的事情，就是要求民進黨政府說清楚講明白，司法到底是追殺政敵的工具，還是在為人民實現公平正義。

另外，立法院內政委員會昨天確認議事錄，朝野立委再度爆發衝突，民進黨立委王義川連番質問議事人員為何不給水，因而遭到外界批評是「巨嬰立委」，黃國昌聽聞後僅說，「議事人員很辛苦，要喝水自己去倒。」