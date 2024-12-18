恐淪柯政治獻金案被告？「學姐」黃瀞瑩：檢辦案帶風向

民眾黨主席柯文哲涉政治獻金假帳案，調查局北機站清查金流，昨約談「學姐」黃瀞瑩與「戰狼小姐姐」陳智菡、許甫、吳怡萱等4人，恐由證人轉列被告偵辦。黃瀞瑩下午受訪指出，偵訊室的內容，不到24小時就要放消息，透過媒體辦案帶輿論、帶風向，檢方公信力在哪裡？

檢調追查柯文哲政治獻金假帳案，發現民眾黨利用「網紅帶貨」銷售手法，先藉由「學姐」黃瀞瑩等人高知名度，吸引選民捐贈政治獻金，再用「折扣碼」發放KP競選小物，進而從中抽佣分潤，抽佣的錢疑來自政治獻金，涉及違反政治獻金法。

黃瀞瑩指出，募款小物或木可商店的宣傳，她一直盡心盡力做，希望可以把民眾黨理念跟理想放大宣傳，這也是她的責任。昨天一整天的偵訊，她已經非常認真、完整、清楚且詳盡地說明釐清，相信檢調單位應該比她更清楚，但這這樣的輿論風向，到底是誰在帶？是誰在講出這些內容？

她說，這個議題也已經講過非常多次了，在幾個月之前，有一種冷飯熱炒的感覺，檢調單位調查的過程中，相信一定清楚(勞務報酬)的分別，檢方應該有幾分證據就該講幾分話。

黃瀞瑩說，她覺得非常不公平，勞務報酬這4個字，現在網路上都還有紀錄留存，有這直播影片，大家都還是可以回去翻找，現在網路這麼發達，如果你在Google上找得到、在YouTube上找得到，相信檢察官、調查官也都找得到，所以勞務報酬這4個字定義，他們比我更清楚。