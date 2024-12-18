駁斥發折扣碼抽佣金 陳智菡：木可小物非政治獻金

媒體報導，北檢偵辦民眾黨政治獻金案，發現黨公職利用木可小物折扣碼抽取佣金，其中涉及政治獻金，未來恐轉為被告。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天表示，木可小物是販售行為，非政治獻金，她不接受檢調恐嚇。

北檢偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，昨天通知民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、 民眾黨發言人吳怡萱、民眾黨台北市議員黃瀞瑩等6人作證，經訊問3個小時後均請回。

不過，聯合報今天報導，民眾黨利用「網紅帶貨」銷售手法，先藉黃瀞瑩等人高知名度，吸引選民捐贈政治獻金，再用「折扣碼」發放KP競選小物，進而從中抽佣分潤，抽佣的錢疑來自政治獻金，涉及違反政治獻金法，而黃瀞瑩與陳智菡等人恐由證人轉列被告偵辦。

陳智菡今天受訪表示，不論是調查局還是北檢，都搞混事實，因為競選後期推出的木可小物純粹是販售商品行為，不是政治獻金，若不釐清這件事，就是刻意入人於罪，等於合法的行為都變成非法。

陳智菡表示，他們昨天經過一整天訊問，感受到問題不停重複迴旋，檢調還刻意挖坑設置陷阱，若現在檢調要導引成販賣競選小物是侵占政治獻金，將是完全錯誤理解。

談及媒體報導抽佣一事，陳智菡表示，木可公司去年12月推出競選小物後，曾給予他們折扣碼藉此宣傳小物，當時木可確實有給予他們勞務報酬，但她從未得知業績高就有等值退佣。她說，這筆勞務報酬根本不是抽佣或網紅帶貨，若真的是退佣，那請檢調拿出相關數字證據。

陳智菡質疑，檢調昨天偵訊時一直要想把勞務報酬導引成折扣碼佣金，難道現在民眾黨任何人得到勞務報酬都不合法嗎，因為領取勞務報酬就會轉被告，「這是在恐嚇我們嗎？我是不會接受這樣的恐嚇」。

吳怡萱則透過聲明表示，他們實際付出勞務、幫忙宣傳木可的商品，從木可公司取得的勞務報酬，卻被抹黑成是抽佣，更無限上綱成錢是來自於政治獻金。

吳怡萱表示，木可商品不代表「募款小物」，勞務報酬不代表是抽佣甚至不法所得，不只檢方搞不清楚，還有媒體、側翼名嘴誤導視聽，他們經歷一次黨檢媒一體的人格摧毀。