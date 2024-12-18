民眾黨遭指利用折扣碼抽佣 陳智菡嗆入人於罪非常擾民

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聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北地檢署偵辦民眾黨政治獻金案，昨天約談民眾黨立院黨團主任陳智菡及其丈夫副秘書長許甫，以及新聞輿情部主任吳怡萱，及台北市議員「學姐」黃瀞瑩等人作證。記者曾原信／攝影
台北地檢署偵辦民眾黨政治獻金案，昨天約談民眾黨立院黨團主任陳智菡及其丈夫副秘書長許甫，以及新聞輿情部主任吳怡萱，及台北市議員「學姐」黃瀞瑩等人作證。記者曾原信／攝影

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，傳出民眾黨發言人吳怡萱、立法院黨團主任陳智菡等人恐由證人轉列被告偵辦。陳智菡今天受訪時表示，政治獻金跟競選小物完全不同，檢察官有如此錯誤的理解，其實就是在入人於罪，而且是非常嚴重的擾民行為。

吳怡萱也說，民眾黨付出勞務取得報酬，現在卻被抹黑成是抽佣，木可商品不代表就是募款小物，檢方配合媒體誤導視聽，黨檢媒一體摧毀人格。

台北地檢署偵昨天指揮調查局北機站，傳喚吳怡萱、陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、台北市議員黃瀞瑩等人，釐清政治獻金案情相關細節，傳出民眾黨利用「網紅帶貨」銷售手法，吸引選民捐贈政治獻金，再用折扣碼發放競選小物，進而從中抽佣分潤，抽佣金額疑來自政治獻金。

陳智菡上午受訪時表示，民眾黨配合檢調釐清相關案情，但是昨天也終於親身經歷，什麼叫做黨檢媒一體，檢察官才說不要公開偵查內容，結果隔天馬上就透過媒體放話，其實他們搞混很多基礎事實，政治獻金歸政治獻金，木可小物歸木可小物，木可公司推出的競選小物，就是純粹的商品販賣行為，根本就不是政治獻金。

陳智菡認為，如果無法釐清事實，其實就是入人於罪，而且是非常嚴重的擾民行為，「等於我們所有做的合法事情，都被他們認為是非法行為。」

陳智菡也說，檢方現在的做法不但脫離實務，而且是刻意入人於罪、誣陷好人，經過一整天的連續訊問，幾乎都是同樣的問題，不斷地在迴旋、重複跟挖坑，重複置換概念設陷阱，如果檢察官有如此錯誤的理解，不難想像現在為何有這麼多恐龍法官，這些事情都必須適可而止。

陳智菡說明，木可公司確實有提供勞務報酬，但是卻被說成網紅帶貨、折扣碼抽佣，完全就不是事實，木可公司在去年底推出競選小物，民眾黨當時在打總統大選，當然希望提高候選人的支持度、好感度及曝光度，因此配合宣傳競選小物，木可公司也有提供折扣碼給粉絲。

陳智菡表示，民眾黨幫忙宣傳、出席活動，確實有獲得勞務報酬，但是根本就不是抽佣，或者是有所謂網紅帶貨，「我們也不是網紅」，檢方拿著片面資訊錯誤理解，商業行為被曲解為侵佔政治獻金，「難道民眾黨從事勞務報酬，得到合理的薪水費用都不合法，所以要被抓去關嗎？」

吳怡萱則說，民眾黨實際付出勞務、幫忙宣傳商品，取得勞務報酬被抹黑成「抽佣」，現在更無限上綱來自政治獻金，木可商品不代表就是「募款小物」，勞務報酬也不代表抽佣，甚至是不法所得，檢方搞不清楚還配合媒體、側翼名嘴誤導視聽，「我們實際經歷一次，何謂黨檢媒一體的人格摧毀，原來不用等下周二，放話抹黑隔天就來。」

政治獻金 民眾黨 陳智菡

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