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京華城案偵查倒數 今再提訊沈慶京 漁夫帽、輪椅同款造型現身

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
檢廉偵辦京華城容積率弊案偵結倒數。檢廉上午再次提訊在押的威京集團主席沈慶京。沈慶京戴著漁夫帽刻意壓低遮蔽，在法警協助下飛快推進地檢。記者黃義書／攝影
檢廉偵辦京華城容積率弊案偵結倒數。檢廉上午再次提訊在押的威京集團主席沈慶京。沈慶京戴著漁夫帽刻意壓低遮蔽，在法警協助下飛快推進地檢。記者黃義書／攝影

威京集團主席沈慶京被控貪汙行賄等罪嫌遭延押，台北地檢署偵辦案件進入尾聲，今天再度提訊沈慶京應訊，沈慶京同樣以漁夫帽、口罩現身，下囚車隨即坐上輪椅進入北檢。

檢方偵查倒數，已著手寫偵結書類，昨日指揮北機站約談「戰狼小姐姐」民眾黨立院黨團主任陳智菡，其丈夫副秘書長許甫，新聞輿情部主任吳怡萱，及台北市議員「學姐」黃瀞瑩，還有木可公關員工何璦廷、李婉萱等六人作證。

今日檢方為本周第二度提訊沈慶京，檢方認為，沈慶京涉犯貪汙違背職務行賄罪，與應曉薇共犯貪汙非主管監督事務圖利，還與台北市前副市長彭振聲、柯文哲等共犯非主管監督事務圖利罪。沈慶京聲稱是「慈善捐款」並非賄款。

今年11月28日檢方提訊沈慶京，沈連輪椅都來不及坐，站起身來，由旁人攙扶下火速走入北檢，本月多次提訊均坐著輪椅，頭戴漁夫帽、緊戴口罩，穿著外套全身包緊緊，入北檢應訊。

檢廉偵辦京華城容積率弊案偵結倒數。檢廉上午再次提訊在押的威京集團主席沈慶京。沈慶京戴著漁夫帽刻意壓低遮蔽，在法警協助下飛快推進地檢。記者黃義書／攝影
檢廉偵辦京華城容積率弊案偵結倒數。檢廉上午再次提訊在押的威京集團主席沈慶京。沈慶京戴著漁夫帽刻意壓低遮蔽，在法警協助下飛快推進地檢。記者黃義書／攝影

沈慶京 貪汙 輪椅

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