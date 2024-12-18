追民眾黨金流 檢約談陳智菡夫婦、吳怡萱

台北地檢署偵辦民眾黨政治獻金案，為釐清相關金流，昨約談民眾黨立院黨團主任陳智菡、新聞輿情部主任吳怡萱等六人作證，訊後均請回。陳智菡表示，希望司法早日還當事人一個公道。吳怡萱則希望偵訊內容不要出現在下一期周刊報導。台灣民眾黨透過文字表示，「相關黨公職會善盡公民義務，配合約談」。

民眾黨指出，柯文哲被羈押至今，已超過一百天，近四個月以來特定周刊「每周連載」，再到近期約談政論節目來賓等一連串行動，形塑未審先判氛圍，如今羈押期限將至，還要特意在偵查尾聲之際，大規模約談民眾黨發言體系及黨公職人員，動機令人費解。

檢方昨指揮調查局北機站約談陳智菡、陳女丈夫民眾黨副秘書長許甫、吳怡萱、北市議員「學姐」黃瀞瑩等四名民眾黨成員，另傳木可公關員工何璦廷、李婉萱。

北檢追查，選民如果衝著黃瀞瑩等政治網紅捐款，都會先上網輸入「折扣碼」，可用便宜價格購買ＫＰ競選小物，而這些政治網紅都有「銷售佣金可領，佣金是否從民眾黨政治獻金支付是調查局昨天偵查重點。

許甫昨對媒體說：「幫他們（檢調）釐清他們搞不清楚的問題」，吳怡萱進一步表示，「他們搞不清楚政治獻金跟商品小物是什麼」。