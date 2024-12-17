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民眾黨政治獻金案6人複訊3小時均請回 陳智菡：檢調似有很多不解之處

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
台北地檢署偵辦民眾黨政治獻金案，台北市議員「學姐」黃瀞瑩等4人，歷經複訊3小時後請回。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署偵辦民眾黨政治獻金案，台北市議員「學姐」黃瀞瑩等4人，歷經複訊3小時後請回。記者蕭雅娟／攝影

台北地檢署偵辦民眾黨政治獻金案，在偵查階段尾聲，為釐清相關金流，今約談民眾黨立院黨團主任陳智菡等4人，及木可公關2名員工等6人作證，6人下午自行前往北檢，歷經偵訊3小時後均請回。陳智菡表示，檢調似乎有很多不理解的地方，希望司法早日還柯文哲一個公道。

北檢為釐清政治獻金案最後金流疑義，今指揮調查局北機站約談「戰狼小姐姐」民眾黨立院黨團主任陳智菡及擔任副秘書長的丈夫許甫，以及新聞輿情部主任吳怡萱、台北市議員「學姐」黃瀞瑩，木可公關員工則是約談何璦廷、李婉萱，共計6人到案作證。

今上午6人前往北機站應訊後離去，下午近2時許微笑至北檢複訊。許甫說，「幫他們釐清他們搞不清楚的問題」，吳怡萱及陳智菡進一步表示，「他們搞不清楚政治獻金跟商品小物是什麼」。

6人在北檢偵訊3小時，經不同檢察官訊問後均請回。吳怡萱離開時無奈表示，有對檢察官說希望偵訊內容不要再出現在周刊上。陳智菡與許甫一同上車離開，她表示，發現檢調似乎有很多不是很理解的地方，包含競選小物或是政治獻金，當然國民應盡義務，要來協助釐清，希望司法能早日還當事人一個公道。

台北地檢署偵辦民眾黨政治獻金案，陳智菡作證請回後表示，檢調似乎有很多不理解的地方，希望司法早日還當事人一個公道。記者曾原信／攝影
台北地檢署偵辦民眾黨政治獻金案，陳智菡作證請回後表示，檢調似乎有很多不理解的地方，希望司法早日還當事人一個公道。記者曾原信／攝影
台北地檢署偵辦民眾黨政治獻金案，陳智菡作證請回後表示，檢調似乎有很多不理解的地方，希望司法早日還當事人一個公道。記者曾原信／攝影
台北地檢署偵辦民眾黨政治獻金案，陳智菡作證請回後表示，檢調似乎有很多不理解的地方，希望司法早日還當事人一個公道。記者曾原信／攝影
台北地檢署偵辦民眾黨政治獻金案，在偵查尾聲為釐清相關金流，今約談民眾黨立院黨團主任陳智菡、副秘書長許甫，新聞輿情部主任吳怡萱，及台北市議員「學姐」黃瀞瑩等4人，歷經複訊3小時後均請回。陳智菡表示，檢調似乎有很多不理解的地方，希望司法早日還當事人一個公道。記者曾原信／攝影
台北地檢署偵辦民眾黨政治獻金案，在偵查尾聲為釐清相關金流，今約談民眾黨立院黨團主任陳智菡、副秘書長許甫，新聞輿情部主任吳怡萱，及台北市議員「學姐」黃瀞瑩等4人，歷經複訊3小時後均請回。陳智菡表示，檢調似乎有很多不理解的地方，希望司法早日還當事人一個公道。記者曾原信／攝影

政治獻金 民眾黨 陳智菡

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