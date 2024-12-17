民眾黨陳智菡、許甫、吳怡萱與木可公關共6人遭約談 下午北檢複訊

台北地檢署偵辦民眾黨政治獻金案，為調查主席柯文哲財務運作決策權，今天指揮調查局北機站約談民眾黨立院黨團主任陳智菡及其丈夫民眾黨副秘書長許甫、新聞輿情部主任吳怡萱、台北市議員黃瀞瑩、木可公關公司員工何璦廷及李婉萱等6人作證，6人預計下午前往北檢複訊。

檢方偵辦京華城案、政治獻金案已進入尾聲，日前已傳喚立委黃珊珊、前市長辦公室主任蔡壁如，及柯妻陳佩琪作證，釐清柯的金流，今日再約談多名民眾黨幹部、黨員用以釐清柯文哲在民眾黨內運作財務的決策權限，及民眾黨政治獻金金流分配。

調查局北機站今早約談「戰狼小姐姐」民眾黨立院黨團主任陳智菡及其丈夫副秘書長許甫，以及新聞輿情部主任吳怡萱，及台北市議員「學姐」黃瀞瑩，以及木可公關員工何璦廷、李婉萱等6人作證。

檢方將釐清民眾黨政治獻金如何運作及決策過程，是否有部分政治獻金從專戶流向木可公關公司，政治獻金是否成為木可公關、眾望基金會職員薪水，同時也一併清查眾望基金會金流。

檢方追查，木可公關負責人李文娟、會計助理何璦廷、代表木可與立鼎洽談小物的李婉萱等3人在柯文哲競選縱步工作，懷疑木可員工領競總薪水，財務不明，其中何從去年8月至今年2月，領了9筆競選薪資，共51萬餘元，何事後疑捐款10萬政治獻金。