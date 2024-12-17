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北檢大規模約談黨公職 民眾黨批：製造寒蟬效應？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨副秘書長許甫（左）、民眾黨立法院黨團主任陳智菡（右）。記者許正宏／攝影
民眾黨副秘書長許甫（左）、民眾黨立法院黨團主任陳智菡（右）。記者許正宏／攝影

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，今天指揮調查局北機站傳喚民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫等人。民眾黨對此表示，柯文哲被羈押至今超過100天，近4個月特定周刊「每周連載」，如今大規模約談黨公職人員，難道是想要製造寒蟬效應。

台北地檢署上午以證人身分傳喚時任柯文哲競選副總幹事陳智菡、現任民眾黨副秘書長許甫、台北市議員黃瀞瑩等人，釐清政治獻金案情相關細節，台灣民眾黨稍早透過文字回應，「相關黨公職會善盡公民義務，配合約談。」

民眾黨指出，柯文哲被羈押至今，已經超過100天，從近4個月以來特定周刊「每周連載」，再到近期約談政論節目來賓等一連串行動，形塑未審先判氛圍，如今羈押期限將至，還要特意在偵查尾聲之際，大規模約談民眾黨發言體系及黨公職人員，動機令人費解。

不過，民眾黨質疑，台北地檢署一手放任名嘴操弄輿論，一手約談民眾黨發言體系，難道是想要製造寒蟬效應讓人噤聲，相信全民都看在眼裡。

台灣民眾黨 政治獻金 柯文哲

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