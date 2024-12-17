檢調追柯文哲政治獻金 民眾黨發言人吳怡萱到案作證

台北地檢署偵辦民眾黨政治獻金案，為調查主席柯文哲財務運作決策權，今天指揮調查局北機站約談有「戰狼小姐姐」之稱的民眾黨立院黨團主任陳智菡及其丈夫民眾黨副秘書長許甫，新聞輿情部主任吳怡萱，及台北市議員「學姐」黃瀞瑩等多名證人，稍晚調查官訊問後，不排除前往北檢複訊。

檢方偵辦京華城案、政治獻金案已進入尾聲，日前已傳喚立委黃珊珊、市長辦公室前主任蔡壁如，及柯妻陳佩琪作證，釐清柯的金流，今日再約談多名民眾黨幹部、黨員用以釐清柯文哲在民眾黨內運作財務的決策權限，及民眾黨政治獻金金流分配。

檢方今指揮調查局北機站約談有「戰狼小姐姐」之稱的民眾黨立院黨團主任陳智菡及其丈夫民眾黨副秘書長許甫，以及民眾黨新聞輿情部主任吳怡萱，及台北市議員「學姐」黃瀞瑩在內的4、5名證人，經調查官訊問後，不排除前往北檢複訊。

檢方將釐清民眾黨政治獻金如何運作及決策過程，是否有部分政治獻金從專戶流向木可公關公司，政治獻金是否成為木可公關、眾望基金會職員薪水，同時也一併清查眾望基金會金流。

民眾黨立院黨團主任陳智菡與丈夫許甫原本皆是媒體記者，陳智菡原為台北市政府發言人，在柯文者競選總統時為競選辦公室發言人，許甫為民眾黨副秘書長；柯文哲遭檢廉調偵辦調查政治獻金等有無不法使用，陳智菡多次對外澄清釋疑。