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獨／查柯文哲政治獻金案 北機站首度約談學姐黃瀞瑩
台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉及京華城榮與率與政治獻金假帳案，今指揮調查局北機站首度約談「學姐」黃瀞瑩，北機站同步約談「戰狼小姐姐」民眾黨立法院黨團主任陳智菡，以及民眾黨秘書長丈夫許甫，三人皆為證人，偵查重點在於政治獻金申報決策過程，詢後不排除移送北檢複訊，北機站今共約談4至5人。
擁有高人氣的台北市議員黃瀞瑩是今年初在臉書公布結婚喜訊，並稱「KPI達標」，她感謝柯文哲和民進黨立委王世堅願意成為她和先生的結婚證人，沒想到卻因柯文哲政治獻金案遭調查局約談。
柯文哲遭法院裁定延長羈押，「學姐」黃瀞瑩則被週刊報導指為柯文哲的「豬隊友」，因為她曾公開透露柯文哲拒絕提訊的原因與偵訊內容，被質疑有隔空串證之嫌。黃瀞瑩當時還原節目中的完整逐字稿，痛批相關指控子虛烏有、入人於罪。
據了解，陳智菡在柯文哲總統大選失利後，轉戰立院黨團主任，她和丈夫許甫都是媒體記者出身，2人在民眾黨政治獻金風暴中，分別參與內部查帳及對外說明解釋單據與金流問題。
北機站調查發現，有部分政治獻金未直接進入柯文哲的政治獻金專戶，而是流向木可公關公司，另有政治獻金戶的資金，又成為在木可公關或眾望基金會任職的員工薪水，金流交錯複雜可疑，為釐清相關決策以及動支過程，因此約談黃瀞瑩、陳智菡、許甫作證。
檢廉偵辦京華城弊案，預計將本月底偵結起訴，檢察官為更鞏固相關事證，在日前密集提訊在押的威京集團主席沈慶京、前北市副市長彭振聲出庭，上周還以證人傳喚柯文哲昔日幕僚張益贍，同時傳喚已交保的前鼎越開發董事長朱亞虎，檢方目前已開始積極撰寫起訴書，且每晚與高層開會檢視證據清單，確認柯文哲行收賄與圖利證據。
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