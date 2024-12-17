柯文哲民眾黨政治獻金 檢調約談「戰狼小姐姐」陳智菡與丈夫許甫

台北地檢署偵辦京華城及政治獻金案，為調查民眾黨政治獻金金流分配，及主席柯文哲的財務決策權，檢方今指揮調查局北機站約談有「戰狼小姐姐」之稱的民眾黨立院黨團主任陳智菡及其丈夫許甫等2人，經調查官訊問後將前往北檢複訊。

民眾黨立院黨團主任陳智菡與丈夫許甫原本皆是媒體記者，陳智菡原為台北市政府發言人，在柯文者競選總統時為競選辦公室發言人，許甫為民眾黨副秘書長；柯文哲遭檢廉調偵辦調查政治獻金等有無不法使用，陳智菡多次對外澄清釋疑。

檢調今天約談陳智菡、許甫等4、5人以證人身分到案作證，釐清民眾黨政治獻金如何運作，是否有部分政治獻金從專戶流向木可公關公司，政治獻金是否成為木可公關、眾望基金會職員薪水，同時也一併清查眾望基金會金流。稍晚證人將前往北檢複訊。