查柯文哲政治獻金案 檢調傳喚陳智菡許甫作證

北檢偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，為了解眾望基金會、木可公司及競選金流等，檢察官今天指揮調查局北機站傳喚民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫等人。

台北地檢署偵辦政治獻金案，查出柯文哲與前台北市長辦公室主任李文宗涉嫌以木可公司侵占政治獻金款項，檢察官為保全證據，日前向台北地方法院聲請扣押木可公司相關銀行帳戶獲准，合計新台幣3883萬7712元。

檢、調、廉偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案已近尾聲，承辦檢察官目前正在撰寫結案書類，為補強案情細節，陸續傳喚、提訊相關被告與證人。

檢察官今天上午指揮法務部調查局北部地區機動站，以證人身分傳喚時任柯文哲競選副總幹事陳智菡、現任民眾黨副秘書長等人，釐清案情相關細節，稍晚將前往北檢複訊。