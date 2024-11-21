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京華城案 陳佩琪3度作證

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導
台北地檢署追查京華城案政治獻金及行收賄款項，昨天第三度約談台北市前市長柯文哲夫人陳佩琪到案作證，訊後在律師和親友陪同下，搭車離去。記者胡經周／攝影
台北地檢署追查京華城案政治獻金及行收賄款項，昨天第三度約談台北市前市長柯文哲夫人陳佩琪到案作證，訊後在律師和親友陪同下，搭車離去。記者胡經周／攝影

台北地檢署追查京華城案政治獻金案逐漸收網，公開替丈夫、民眾黨主席柯文哲喊冤的陳佩琪，昨第三度以證人身分被約談，說明夫妻金流，律師全程在外陪同守候；陳佩琪經檢察官複訊三小時後請回。

陳佩琪先經廉政官詢問，昨下午三時許移送北檢複訊，傍晚約六時四十分離去，她露出疲憊神情，面對媒體詢問不發一語，快步上車，與守候在庭外的律師蘇軒儀一同離去。

檢廉追查，懷疑威京集團主席沈慶京透過北市議員應曉薇與柯便當會，取得預期的百分之五六○容積率，旗下幹部捐款二一○萬政治獻金，前鼎越開發董事長朱亞虎傳訊息給柯「大帳房」李文宗，朱坦承貪汙行賄。京華城案飆升至百分之八四〇容積率後，沈涉交付柯一五○○萬元。

檢廉近日提訊柯文哲，前天提訊李文宗、昨天提訊朱亞虎，釐清京華城案貪汙行收賄金流及關鍵會議細節，昨再約談陳佩琪第三度作證追查金流，並比對相關被告及證人供詞，釐清柯有無貪汙或侵占政治獻金嫌疑。李、朱二人羈押期限將至，檢方最晚明天須聲請延押。

京華城案 容積率 應曉薇 政治獻金 朱亞虎 李文宗 柯文哲 沈慶京 陳佩琪

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