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柯文哲延假…應「壯士斷腕」下令改選黨主席？ 蔡正元搖頭：白營沒那麼蠢

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲請假三個月期限將屆，黨中央委員會昨天（18日）決議，同意柯繼續請假三個月，並強調目前沒有代理主席問題。對此，前立委沈富雄呼籲，柯文哲應該自己「壯士斷腕」，下令黨主席改選。國民黨前立委蔡正元反而贊同白營的做法，「如果民眾黨現在找代理黨主席，不就等於承認民進黨對他們的指控？」

沈富雄17日在節目《TVBS戰情室》中表示，就算柯文哲現在出來，還得面對沒完沒了的司法案件，由他繼續當黨主席，現在已經不太適合了，「應該要壯士斷腕」、「如果柯文哲知道外面的情況，就講一句『你們改選吧』就好了」。

而蔡正元對此事則有不同想法，他昨日在節目《麥玉傑辣晚報》中表示，柯文哲現在被羈押禁見，不能接觸到任何外界消息，要怎麼壯士斷腕，此時若柯真的表達辭黨主席的意願，「恐有洩密的疑慮，那不是給人找麻煩嗎」。

另一方面，蔡正元也說道，若民眾黨現在找代理黨主席，不就等於承認民進黨對他們的指控？有這麼蠢的政黨嗎？蔡還透露，日前民眾黨立委張啟楷曾來向他詢問意見，當時他告訴張，就繼續讓柯文哲請假，黨主席工作的部分，可參考國民黨的組織架構，由秘書長、政策會執行長，或是立院黨團總召去代理。

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