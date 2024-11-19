民眾黨中委會決議 同意柯文哲續請假3個月

民眾黨主席柯文哲請假三個月期限將屆，民眾黨中央委員會昨天決議，同意柯文哲繼續請假三個月，效期至二○二五年二月廿八日止，持續由緊急應變小組共同召集人合議代行職務。

民眾黨緊急應變小組召集人林富男表示，黨內最高權力機構是中央委員會，接下來會委請律師把決議轉知柯文哲，目前沒有代理主席問題。

民眾黨今年爆發政治獻金風暴，柯文哲在八月廿九日宣布請假三個月，期限十一月廿九日屆滿。

根據民眾黨章規定，黨主席請辭或因故無法執行職權，必須由中央委員互推一人代理職務，所餘任期超過一年須補選。民眾黨昨天下午召開中央委員會，會中通過柯文哲繼續請假三個月。

林富男表示，民眾黨是有制度的政黨，柯文哲仍在請假，「三個月後的事情，不需要提前揣測」，大家也都希望現在的賴清德政府，不要再透過政治手段羈押柯文哲，「押愈久，我們愈團結，趕快釋放柯文哲。」

他說，包括全體黨員同志跟小草，大家都在等待柯文哲歸來，繼續領導台灣民眾黨。

林富男強調，民眾黨沒有代理主席的問題，目前仍由緊急應變小組三位共同召集人代理職務，「我們不會有多頭馬車，也從來沒有意見相左」，中央委員會如常運作，外界經常胡亂放話、胡說八道的人，不要再對民眾黨見縫插針，「我們的團結堅若磐石」。

媒體詢問，明年二月廿八日是否是柯文哲請假黨主席職務的最後期限。民眾黨中評會主委李偉華則說，「黨章沒有對請假做限制」。