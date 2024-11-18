柯文哲任內政風檢舉5357件 議員揭全無關京華城

前台北市長柯文哲涉京華城案遭羈押禁見。民進黨台北市議員簡舒培今天指出，柯文哲任內有5357件政風檢舉案，竟都無關京華城案，質疑北市府公務員是沒人檢舉、還是不敢檢舉。

簡舒培今天透過臉書（Facebook）發文表示，京華城案今年5月分案開始偵辦，除了柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等被告外，檢廉也約談許多台北市政府的基層公務員。

她說，經向台北市政風處索資發現，柯文哲在2015年至2022年間台北市長任內，政風接獲5357件檢舉案，其中移送廉政署有431案、比例僅8%；她質詢時進一步了解才發現，政風處說5357案「沒有1件跟京華城有關 」。

「看到怪怪的卻不舉手，北市府公務員是沒人檢舉京華城案，還是不敢檢舉？」，簡舒培指出，柯文哲過去曾說「看到怪怪的就要舉手」，以一名公務員的基本素養，難道整個過程中都不覺得京華城案怪怪的嗎，難道都沒人向政風處檢舉過嗎，還是迫於長官壓力而不敢檢舉。

簡舒培認為，柯文哲以往義正辭嚴地塑造積極肅貪形象，沒想到如今真相大白，曾身為北市府最高首長的柯文哲，他涉帶頭收賄、圖利財團者，甚至收賄地點可能就在台北市長室，完全就是把北市府的尊嚴放在地上踐踏。

她說，具體要求政風處對北市府所有員工要進行政風教育，即使發現北市府高層級官員涉及違法，仍必須要積極、勇敢地提出檢舉。