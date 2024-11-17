柯文哲請假快到期 黃國昌：支持繼續請

民眾黨主席柯文哲持續羈押禁見，黨主席請假三個月期限到廿九日屆滿。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，他支持尊重柯意願，讓柯能繼續請假，但現在困境是他們不知道柯文哲想法是什麼。知情人士透露，目前分兩派聲音，但沒人敢做決定，柯的起訴時間點可能會是關鍵。

柯文哲今年八月底因政治獻金案，宣布請假黨主席三個月，期限到本月廿九日。如今柯文哲若不繼續請假，民眾黨將面臨是否推派代理黨主席的問題。

黃國昌昨出席活動，聯訪被問及此事，他說上周中央委員會中，已表達支持尊重柯主席意願的看法，讓柯能繼續請假，但現在最困難的是「不知道柯主席想法是什麼」。

黃國昌說，目前柯文哲不僅雙手雙腳被綁起來，連嘴巴都被封起來，「完全沒辦法跟他溝通」，因此若主席繼續請假這件事做成決議時，就必須思考有什麼好的、合法的正當傳遞途徑給柯文哲知道。

黃國昌說明，民眾黨有民眾黨制度，「合法的傳遞途徑」就要請教檢察官禁止柯通信的範圍為何，是什麼話都不能傳遞不能講？還是跟案情相關不能講？

至於民眾黨不分區立委排名第十五的大陸籍配偶李貞秀說，柯在四月曾說如健康有狀況，會是黃國昌接黨主席。黃國昌說，主席公開發言，都有當時心境設定，民眾黨是有制度政黨，目前黨主席就是柯文哲。

民眾黨代理黨主席議題持續受關注。知情人士透露，黨內多數表態支持柯無限期請假，但也有一派聲音認為，應要盡快推派代理黨主席，領導布局二○二六地方選舉。民眾黨中央委員會將在廿日開會討論。

「現在有點進退兩難。」知情人士坦言，起訴時間點可能會是關鍵，屆時討論代理黨主席會較具正當性，反彈力道也會較小。