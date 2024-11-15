柯文哲案 木可近四千萬元被扣押

台北地檢署追查民眾黨主席柯文哲政治獻金案，掌握柯及「大帳房」李文宗涉嫌藉木可公關公司作假帳侵占政治獻金，昨證實已聲請法院裁定核准扣押木可相關銀行帳戶三八八三萬餘元，並約談民眾黨財務長梁秀菊作證，釐清政治獻金流向，訊後請回。

台灣民眾黨回應，無法代替木可公司回應相關訊息，民眾黨主席柯文哲從未透過任何形式侵占政治獻金，呼籲北檢有證據就趕快起訴，不要再濫用司法手段凌遲民眾黨。

北檢偵辦京華城案，昨提訊台北市前副市長彭振聲，比對他與柯文哲的供詞。檢方認為，彭時任北市都市計畫委員會會議主席，扮演關鍵角色，他曾說都委會通過的決議「都是依法行政」，檢方陸續約談相關證人調查彭涉貪汙圖利及財產來源不明罪嫌。

北檢昨指出，專案小組掌握柯文哲、李文宗涉以木可公司侵占政治獻金案件，為保全犯罪所得之追徵，日前已聲請台北地方法院裁定核准扣押木可相關銀行帳戶，合計三八八三萬七七一二元，以確保將來法院諭知沒收犯罪所得後之追徵。

北檢指揮調查局追查政治獻金案，掌握柯文哲總統大選期間的政治獻金疑流入「木可金庫」，時任競選總部支付木可四○六三萬元製作競選小物，授權金一三○○萬元，木可販售競選小物等「ＫＰ」聯名周邊產品款項，疑沒有回流至政治獻金專戶或民眾黨財務，且木可負責人為時任競總財務長李文宗胞妹李文娟，懷疑其中涉侵占政治獻金。

另外，台北第一魚果批發市場改建案的減項發包惹議，民進黨台北市議員許淑華昨在議會質詢，公布前市長柯文哲任內僅四個月就通關，由中工低價得標再擴充預算，呼籲政風處調查。北市府政風處副處長魯志偉表示，將與司法機關聯繫並適時協助，也將把資料主動送交檢調。