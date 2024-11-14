柯文哲涉侵占政治獻金 北檢扣押木可近4000萬元
北檢偵辦柯文哲政治獻金案，查出柯文哲、前競總辦公室主任李文宗等人，涉嫌以木可公司侵占政治獻金，日前向台北地方法院聲請扣押木可相關帳戶新台幣3883萬7712元，已獲法院裁准。
監察院公布2024總統候選人申報的會計報告書，外界質疑柯文哲總統大選政治獻金申報不實，有大筆競選支出流向木可公關公司。木可公司董事長李文娟於8月間發表聲明表示，為避免爭議延續，木可公司「即刻暫停運作」並依法進行公司清算。
台北地檢署在木可公司發表聲明當天主動簽分他字案，案由為「偽造文書等罪」，被告不詳，由檢肅黑金專組檢察官唐仲慶偵辦，隨後指揮調查局北機站兵分7路搜索木可公司等地，並約談會計師端木正、李文宗、李文娟兄妹等人到案。
檢察官訊後諭令端木正、李文娟各100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控，木可公司助理何璦廷新台幣50萬元交保。李文宗請回。
檢調過濾相關卷證後，認為李文宗涉嫌重大，9月3日改以被告身分傳呼李文宗到案，檢察官訊後諭令李文宗以200萬元交保，並限制出境、出海及電子監控。不過，李文宗於9月底另涉京華城案遭聲押禁見獲准。
檢調進一步追查，查出柯文哲與李文宗涉嫌以木可公司侵占政治獻金款項，檢察官為保全證據，日前向台北地方法院聲請扣押木可公司相關銀行帳戶獲准，合計3883萬7712元，以確保將來法院諭知沒收犯罪所得後的追徵。
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