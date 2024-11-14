柯文哲政治獻金案 北檢扣押木可帳戶近4千萬

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲捲入京華城、政治獻金案，掌握柯文哲、李文宗涉嫌用木可公關公司做假帳、侵占政治獻金，日前已聲請台北地方法院裁定核准扣押木可公司3883萬7712元。

北檢今指出，專案小組掌握柯文哲、李文宗涉嫌以木可公司侵占政治獻金案件，為保全犯罪所得之追徵，日前已聲請台北地方法院裁定核准扣押木可公司相關銀行帳戶，合計新台幣3883萬7712元，以確保將來法院諭知沒收犯罪所得後之追徵。

檢方指揮調查局追查政治獻金案，陸續約談證人、提訊在押釐清政治獻金是否遭不法挪用，鞏固相關事證。今年8月間曾約談端木正、木可負責人李文娟、柯文哲競總財務長李文宗、時樂與尼奧公司負責人戴利玲、木可公司助理何璦廷、端木正助理陳韋瑄6人。

其中李文宗為柯文哲「大帳房」，日前再度被約談2百萬交保，後訊又涉京華城容積率案，被人為是柯市府圖利及行收賄案共犯遭羈押；本月8日檢方提訊李文宗，釐清政治獻金案疑點。

李文宗胞妹李文娟日前以150萬元交保的，她為木可公關公司登記負責人，在透過取得柯的肖像授權及合約，專門販售KP聯名商品。專案小組懷疑柯等被告疑似以授權販售競選小物，虛報項目挪用政治獻金，涉犯背信、侵占、偽造文書等罪嫌。