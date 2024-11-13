京華城案 檢約談北市前法務局長

台北地檢署追查京華城案，昨約談北市前法務局長袁秀慧等人作證，調查容積率一路飆升至百分之八四○適法性疑慮；另約談皇昌建設董事長江程金作證，追查政治獻金。檢廉也傳喚交保的被告黃景茂、吳順民到案；上述人等訊後均請回。

京華城改建容積率中，引發爭議的百分之廿容積獎勵，致京華城原址允建容積率共百分之八四○，檢廉為追查容積率飆升適法性，昨約談訊問袁秀慧三個多小時；袁一度進律師休息室，離去時表示偵查不公開、不便說明；北市前秘書長陳志銘曾為都委會副主委，也到案協助作證容積獎勵等相關決策過程。

檢方昨另約談菱傳媒董事長施威全，施曾投書，指京華城案是否構成犯罪，關鍵在於「有無明知違反法令」，要看檢方查出哪些具體事實；檢方訊後請回，施強調自己只是證人後離去。

除容積率爭議，檢廉也傳喚政治獻金相關證人，其中被認為與柯文哲友好的江程金，昨到案作證，江帶著毛帽、口罩，訊後在律師及秘書陪同下離去，不發一語。

檢廉偵辦此案兩個多月，逐步交叉比對證人、被告供詞，昨再傳喚交保的黃景茂及停押交保的吳順民，鞏固掌握的相關不法事證。

檢廉掌握，柯文哲涉指示緊盯京華城審議進度，交辦時任都發局長黃景茂盡速送都委會，黃涉明知容積率一路上升違背法令，仍圖利護航京華城；應曉薇助理吳順民因供出犯罪過程，是目前唯一具保停押被告，他以威京子公司顧問、應的助理雙重身分參與會議促成此案，涉與應曉薇共犯貪汙違背職務收賄罪。